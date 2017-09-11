تحذير .. نظام تشغيل أندرويد أوريو به خلل يجعله يلتهم باقات الإنترنت أثناء الاتصال بشبكة الواي فاي

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تلقت شركة جوجل خلال الفترة الأخيرة العديد من البلاغات والتي جاءت بشأن واحدة من المشاكل الاعتيادية والتي تتعلق بنظام تشغيل النسخة الحديثة من الهواتف لدى المستخدمين الأوائل، وجاء هذا بعد أيام قليلة من إعلان جوجل إطلاقها للنسخة التجريبية من أندرويد أوريو.

وأشارت الكثير من الشكاوى التي تم تقديمها إلى أن المشكلات التي يواجهها المستخدمون تتعلق باستهلاك باقات الإنترنت أو استهلاك شبكة الواي فاي.

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الأمر الذي يدعو إلى القلق خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون بشكل أساسي على باقات الإنترنت المحدودة، الجدير بالذكر أن مشكلة استهلاك الإنترنت في البداية قد تم رصدها من قبل أحد المستخدمين.

وكان هذا الشخص من أحد مستخدمي موقع “Reddit” حيث أعلن من خلال التصريحات التي قام بها عبر الموقع أن التحديثات الأخيرة والتي قام بها إلى نظام أوريو قد تسببت في ارتفاع قيمة الاستهلاك لباقات الإنترنت.

وجاء هذا من خلال التنبيهات التي قد وصلت إليه والتي تشير إلى ذلك، الجدير بالذكر أنه قد أعلن أن تلك التنبيهات قد وصلت إليه بالرغم من اتصال الهاتف بشبكة الواي فاي.

وقد نشر موقع اندبندنت خلال الساعات القليلة الماضية تقرير يقومل فيه أحد المستخدمين الأوائل لهذا النظام أنه قد مر بنفس المشكلة التي تتعلق باستهلاك باقات الإنترنت بالرغم من اتصال الهاتف بشبكة الواي فاي، وقد واجه تلك المشكلة بعد القيام بتحديث أوريو.

وقد أعلن الموقع أن تلك المشكلة التي يواجهها المستخدمين تأتي نتيجة الخلل الذي يعاني منه النظام، والذي يجعل استهلاك البيانات مستمر في حالة الاتصال بشبكة الواي فاي.

وفي غضون الأيام القليلة القادمة من المقرر وفقا للتصريحات التي صدرت من جوجل أن يتم العمل على إصلاح هذا الخلل والتخلص منه، وسيكون هذا قبل القيام بطرح المنتج بشكل رسمي.

وأضافت جوجل خلال التصريحات الصادرة عنها أنه يمكن للمستخدمين الجدد الذين قد وصلت إليهم النسخة التجريبية من هذا النظام التخلص من تلك المشكلة من خلال إيقاف استخدام بيانات الهاتف من قسم الإعدادات وذلك عند اتصَالهم بشبكات الواي فاي، هذا لحين قيام جوجل بحل تلك المشكلة.