قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تعرف على أفضل أجهزة اللاب توب في الأسواق

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مع اقتراب موعد فتح أبواب العام الدراسي الجديد تستعد الأسر بجميع المحافظات إلي شراء مستلزماتها الخاصة واللازمة من أجل أبنائها لإتمام باقي الاحتياجات لبدء العام الدراسي الجديد 2017/2018 بكل جهد ونشاط وذلك علي مستوى الكثير من دول العالم.

يستعد المواطنين للعام الدراسي بشراء الأدوات المكتبية المختلفة مثل الكراسات والكشاكيل والاقلام ولكن هناك الكثيرين من يحتاجوا ايضًا خلال رحلة شرائهم إلى شراء بعض الأجهزة الإلكترونية والتي من ضمنها أجهزة اللاب توب والتابلت حتى يساعد أبنائهم الطلاب من أجل تسهيل المهام الدراسية والوظائف اليومية بالإضافة إلى فتح أفق جديد للتعلم عن طريق استخدام مثل هذه الأجهزة.

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يوجد بالأسواق عدد من الأجهزة المختلفة والتي تضمن مساعدة الطلاب بكافة الصور في العملية التعليمية والتي على رأسها أجهزة اللاب توب ومن أهمها لاب توب ابل ماك بوك برو Apple MacBook Pro حيث يعد هذا الجهاز مناسب بشكل كبير للطلاب والطالبات وخاصة الذين تدخل دراستهم في مجالات التقدم التكنولوجي أو تلك التي تتطلب بعض الأمور البحثية الأخرى وايضًا المتعلقة بالعمل على برامج حديثة، وقد جاء أن هذا الجهاز يعطي قدرات فائقة من أجل القيام بالعديد من المهام الصعبة بكل سهولة ويسر.

من جهة أخرى يعد لاب توب لينوفو Yoga 910 أحد أهم أنواع اللاب توب الموجودة بالأسواق المحلية في تلك الفترة حيث يحتوى على كثير من المميزات التي تمنح الأسر الأمان في حالة شرائه وتعطي الجهاز قوة مقارنة بغيره من الأجهزة حيث يمكن ثني الشاشة للخلف واعتباره كاتابلت، كما جاء أنه يملك بطارية خاصة بالجهاز ويمكنها الاستمرار في العمل لفترة كبيرة.

جاء أن هناك جهاز يدعى سامسونج Chromebook Plus/Pro حيث يعد جهازي Plus و Pro وقد ورد أنه قد تم انتاجه من قبل شركة سامسونج، يعدان من ضمن قائمة أفضل أجهزة اللاب توب المميزة للدراسة وتعمل علي نظام جوجل بالإضافة إلى أنها تمتلك معالج قوى وايضًا شاشة حادة.