شركات المحمول تتعرض لخسائر بسبب قرار رفع أسعار المكالمات الدولية

Advertisements

جاءت التصريحات الصادرة عن مجموعة من المصادر التي تعمل بِداخل شركات الاتصال الثَلاثة في مصر لتكشف عن المشكلة التي أصبحت تواجه شركات الاتصال خلال الفترة الأخيرة.

حيث أعلنت المصادر أن تلك المشكلة قد جاءت بعد قرار شركات الاتصال الخاص برفع تكلفة المكالمات الدولية، حيث أن هذا القرار قد دفع العديد من المستخدمين إن لم يكن الكل إلى استخدام وسائل الاتصال التي تتيحها تطبيقات الإنترنت من خلال Voice over IP.

Advertisements

و على الرغم من أن جودة المكالمات الدولية أفضل بكثير من جودة الصوت في المكالمات التي تتم من خلال تطبيقات الإنترنت إلا أن الجميع أصبح يستخدم الأخيرة نتيجة الارتفاعات التي أقرتها شركات الاتصالات خلال الفترة الأخيرة.

هذا بجانب الجدل الذي انتشر خلال الفترة الأخيرة بين المستخدمين بسبب قرار رفع الأسعار، والذي جعل العديد من التطبيقات ذات شهرة عالية ومنها سكايب وماسنجر وجست تَوك و تانجو و إيمو و غيرها من التطبيقات التي يتيحها جوجل بلاي بالمجان.

الجدير بالذكر أن تلك التطبيقات قد تسببت في الكثير من الخسائر لعدد من شركات الاتصال خلال الفترة الأخيرة ، الأمر الذي دفع العديد من المشغلين إلى إلغاء استخدام تلك التطبيقات في الدول ولكن المستخدمين استعملو الواي فاي للدخول إلى التطبيقات و استخدامها.

وأضاف المصدر خلال التصريحات التي قام بها أنه في معظم دول العالم جاءت الخدمات التي تقوم بنقل البيانات في المرتبة الأولى عند المقارنة بالخدمات الصوتية، بينما كان الأمر معاكس بالنسبة لمصر وعدد من الدول الإفريقية والتي تأتي فيها الخدمات الصوتية خلال الإنترنت في المرتبة الأولى.

ولكن هذا لا ينفي تعرض شركات الاتصال للخسائر خلال الفترة الأخيرة والتي تزامنت مع انتشار تلك التطبيقات المجانية التي وفرت على المستخدمين الكثير من الأموال.

ووفقا للمؤشرات الأخيرة التي قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإعلان عنها في الفترة الأخيرة تحديدا في أغسطس الماضي، فقد وصل حجم الاشتراكات التابعة للهاتف المحمول إلى نحو 100 مليون مشترك، بينما كان عدد المشتركين في خدمات الإنترنت نحو 33 مليون مشترك، وفقا للمؤشرات الأخيرة الصادرة.