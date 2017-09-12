اليوم أبل تقوم بالكشف عن الهاتف الجديد “آيفون 8” خلال مؤتمرها في المساء

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تستعد شركة أبل خلال المؤتمر الذي ستَعقده اليوم الثلاثاء في المساء تحديدا في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، حيث من المقرر أن تقوم شركة أبل خلال هذا المؤتمر بالإعلان عن إطلاقها هاتفها الجديد و المنتظر آيفون 8 أو آيفُون X وسيكون هذا خلال المؤتمر لأول مرة بشكل رسمي.

الجدير بالذكر أن هذا الإعلان الذي من المقرر أن تقوم به شركة أبل اليوم يعد بمثابة نسخة إحتفالية تقوم بها الشركة اليوم، وقد جاء بمناسبة مرور نحو 10 سنوات منذ أن أعلنت الشركة عن إطلاقها لأول آيفون في العالم.

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هذا و من المميزات التي تجعل النسخة الجديدة من الآيفون مميزة عن غيره من الأجهزة التي أطلقتها شركة أبل خلال العشرة سنوات الماضية، أن الهاتف الجديد مزود بخاصية التعرف على الوجه وكذلك به شاشة منحنية من الحافة إلى الحافة.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الذي ستقيمه شركة أبل مساء اليوم لن يشمل الإعلان عن الآيفون الجديد فقط، بل من المقرر أن تقوم خلال المؤتمر أيضا بالإعلان عن هاتفين جديدين أيضا وهم آيفون 7s و 7s بلس.

وأضافت الشركة خلال التصريحات التي قامت بها و التي تتعلق بالمؤتمر أن الهواتف التي ستقوم الشركة بالإعلان عنها خلال المؤتمر بها العديد من المميزات التي ستُساهم بشكل كبير في جذب أنظار جميع المستخدمين.

هذا بجانب أن الشركة ستقوم أيضا خلال المؤتمر بالكشف عن نظام التشغيل الجديد ios 11 والذي من المتوقع أن يكون السبب الرئيسي وراء الثورة التي ستشهدها هواتف أبل خلال الفترة القادمة، كما أعلنت الشركة أن نظام التشغيل الجديد سيساهم في حل جميع المشكلات التي واجهها المستخدمين خلال الفترة الماضية.

وقد وردتنا مجموعة من التسريبات التي زعمت أن شركة أبل قد أطلقت اسم آيفون x على آيفون 8 المقرر إطلاقه خلال اجتماع اليوم، في حين أن الهواتف التي سيتم الإعلان عنها خلال الاجتماع أيضا سوف تحمل أسماء آيفون 8 وآيفون 8 بلس وذلك بدلا من آيفون 7s وآيفون 7s بلس.

جاء هذا ضمن مجموعة من المعلومات التي وردت إلينا بخصوص المؤتمر التي ستقوم أبل بعقده اليوم و الذي جاء للإعلان عن هواتفها الجديدة.