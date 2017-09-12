أبل تطرح Iphone X الجديد بشاشة أكبر وخاصية Face ID

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قامت شركة أبل اليوم في تمام الساعة السابعة مساء في المؤتمر الذي أعدته احتفالا بالذكرى العاشرة للشركة في كاليفورنيا بإطلاق جهازها الجديد “آيفون X”، وكان الجهاز يختلف عن الأجهزة السابقة بعدم احتوائه على أي أزرار على الهيكل الخاص به.

وقد جاءت مواصفات الجهاز الجديد يحوي شاشة أموِيلد أكبر من تلك الشاشة الخاصة بآيفُون 8 وآيفون 8 بلس، حيث يصل حجم الشاشة إلى 5.8 بوصة، بينما الدقة تصل إلى 2436*1125بيكسل، كما جاء الجهاز الجديد بدون زر القائمة وإنما يمكن تشغيل الجهاز من خلال الضغط على الشاشة، الجدير بالذكر أن تلك الخاصية الجديدة قد تجعل الكثير من المستخدمين يَروه عيبا في الجهاز.

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كما أن تصميم الجهاز قد جاء مطابق للمعلومات التي قد تسربت من خلال بعض المصادر خلال الفترة الماضية، هذا بجانب ميزة الحافة التي تجعل الجهاز مختلف عن الباقي، ومعنى تلك الميزة أن الشاشة الخاصة بالجهاز Super Retina.

كما ويحتوى الجهاز الجديد على كاميرا خلفية مزدوجة تصل دقتها إلى 12 ميجابكسل، بينما تصل دقة الكاميرا الأمامية للجهاز 7 ميجابكسل، هذا بالإضافة إلى ذاكرة الجهاز التي تصل مساحتها إلى 3 جيجا، ونظام العمل للجهاز هو معالج أبل A11.

الجدير بالذكر أن أكثر ما يميز الجهاز هو تصميمه مضاد لكلا الغبار والماء، هذا بجانب خاصية التأمين التي أضافتها الشركة للجهاز الجديد وهي خاصية التعرف على الوجه.

والتي يمكن للجهاز أن يفتح ويغلق فقط من خلال تلك الخاصية، هذا بجانب الميزة الجديدة التي يضمها الجهاز في تصميمه و هي “أبل للدفع”.

هذا بجانب الخاصية التي أعلنت عنها الشركة خلال شرح الجهاز و التي تضمنت إمكانية عمل ايموشنات للوجه من خلال تعبيرات وجه المستخدم، حيث يمكن برمجتها مثلا بعمل ايموشن مبتسم عندما يقوم المستخدم برفع حاجبيه.

وتأتي من ضمن المميزات التي جعلت الهاتف منفرد عن الباقي ميزة 3D Touch، هذا بجانب أن الشركة قد قامت بطرح الهاتف خلال الإعلان عنه بلونين فقط وهم الرمادي والفضي، ومن المقرر أن تبدأ أسعار الجهاز في السوق بدءا من سعر 100 دولار، وبالتالي فإن هذا الجهاز هو الأعلى سعر بين الأجهزة التي طرحتها أبل خلال الفترة الأخيرة ومن المقرر أن يتم البدء في بيع الجهاز في السوق وفقا لتصريحات الشركة من تاريخ 3 نوفمبر.

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