جوجل تعلن عن خاصية جديدة يمكن من خلالها رفع مقاطع فيديو على انستجرام من خلال برنامج الخرائط

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قامت جوجل خلال الفترة الأخيرة بإضافة خاصية جديدة إلى مستخدمي تطبيق خرائط جوجل، حيث يمكن لمستخدمي تطبيق خرائط جوجل ممن قاموا بالتسجيل في برنامج المرشدين المحليين أن يقوموا بعمل مقاطع فيديو من خلال البرنامج.

وقد أعلنت جوجل أن مدة الفيديوهات المتاح تسجيلها تصل إلى 10 ثواني، كما يمكن للمستخدمين أيضا أن يقوموا بتحمل مقاطع فيديو قد تم تسجيلها من قبل على انسجرام، ولكن مدة الفيديو المتاح تحميلها من جوجل تصل إلى 30 ثانية، هذا كله من خلال خلال تطبيق خرائط.

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الجدير بالذكر أن موقع TechCrunch قد سبق وأعلن أن تلك الميزة قام جوجل باتَاحتها منذ فترة طويلة تتجاوز الأسبوعين، وبالرغم من هذا إلا أن الرسائل التي وصلت إلى المستخدمين لهذا البرنامج ممن قاموا بالتسجيل فيه قد وصلت بالأمس فقط.

كما أضافت جوجل خلال التصريحات التي صدرت بخصوص هذا الموضوع، أن المُشتركين من المتاح لهم أن يقوموا بمشاركة مقاطع فيديو مع أصدقائهم على جوجل، وتصل مدة مَقاطع الفيديو المتاح مشاركتها من 10 إلى 30 ثانية، ولكن يَشترك أن تكون تلك المقاطع المراد مشاركتها تلتزم بكافة القوانين التي أعلن عنها جوجل والسياسات التي تم وضعها وفقا لتلك القوانين.

ويمكن القيام بتسجيل مقطع الفيديو وفقا للخاصية الجديدة والتي أضافها جوجل إلى مستخدمي برنامج خرائط من خلال البحث عن مكان الخرائط في جوجل والقيام بالضغط على زر إضافة صورة وذلك بعد إجراء التمرير لأسفل، بعدها يقوم المستخدم بفتح الكاميرا و استمراره في الضغط على زر الإلتقاط لمدة تصل إلى 10 ثواني.

الجدير بالذكر أن جوجل قد أتاح تلك الميزة خلال الفترة الحالية لجميع مستخدمي الأندرويد فقط، ولكن الشركة قامت أيضا بالإعلان عن قيامها خلال الفترة الحالية بمجموعة من التوسعات و التطورات و التي من الممكن أن تجعل تلك الميزة تصبح متاحة لإصدَارات أبل خلال الفترة القادمة أيضا.

هذا وفقا للإعلان الذي قامت به جوجل، والذي أعلنت خلاله عن الخاصية الجديدة التي أتاحتها لمستخدمي برنامج الخرائط من جوجل، رغبة من الشركة في إحداث مجموعة من التطويرات التي ستكون لها فائدة كبيرة للمستخدمين.

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