أبرز المعلومات عن شبكة المحمول الرابعة التابعة للشركة المصرية للاتصالات

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تستعد الشركة المصرية للاتصالات لإطلاق شبكة المحمول الرابعة والتي كان قد تم الإعلان عنها في وقت مسبق، وسط تنبؤات كثيرة بنجاح هذه الشبكة الجديدة والتي من المتوقع أن تحقق تغييرا جذريا في خدمات الهواتف المحمولة بمصر، بعد تشغيلها بصورة رسمية، ومن خلال المقالة التالية نستعرض سويا اهم المعلومات عن هذه الشبكة الجديدة وذلك على النحو التالي:

تم تخصيص رقم “015” لهذه الشبكة الجديدة.

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تعد تابعة للشركة المصرية للاتصالات وهى إحدى الشركات التابعة للحكومة المصرية وتتبع هذه الشركة كذلك شركة تي إي داتا لنقل البيانات.

تبدأ الشبكة في بث الخدمات التجريبية الخاصة بها في منتصف الشهر الحالي.

تستهدف هذه الشبكة الجديدة تشغيل ما يقرب من ستة ملايين خط من خطوط المحمول وذلك كمرحلة أولى للعملاء في الهاتف الثابت، فضلا عن خمسون ألف موظف من العاملين لديها.

هذه الشبكة الجديدة تدعم خدمات الجيل الرابع، وذلك بعد نجاح الشركة المصرية للاتصالات في الحصول على رخصة تتيح لها تقديم هذه الخدمات، حيث كانت قد حصلت عليها في شهر سبتمبر من العام الميلادي الماضي 2016 من الحكومة المصرية، مقابل قيامها بتسديد مبلغ قيمته 7.1 مليار جنيه مصري.

قامت الشركة بالإعلان عن تقديمها لخدمات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت وذلك بتخفيض بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 20% مقارنة بغيرها من الشركات الأخرى المنافسة، وتأتى هذه الخطوة في محاولة منها لاستقطاب المزيد من العملاء ولكسب رضاهم.

اعتمدت الشركة خلال حملاتها الدعائية على شعار تسويقي مميز لها وهو:

“إحنا أكتر طمنك”، “إحنا قبل الكل عندك”، “البداية كانت عندنا”.

قام الشركة بالتخطيط لتشغيل خدمات الجيل الرابع بالتزامن مع بدء تشغيل الشبكة الرابعة لخدمات المحمول، كما قررت تقديم العديد من الخدمات الأخرى الجديدة المتنوعة والتي يأتي في مقدمتها خدمة البريد الإلكتروني والاتصال الصوتي وغيرها من الخدمات الأخرى بالشكل الذي يتيح لها إمكانية جذب عملاء جدد من خلال إتاحة الفرصة لهم لاختيار الوسائل المناسبة لهم.

تنفرد هذه الشركة بتقديم خدمات متكاملة في وسائل الاتصالات، حيث تعد هي الشركة الوحيدة التي تتميز بذلك، كما أنها تعتبر الوحيدة التي تقوم بتقديم تخفيضات وعروض في الأسعار الخاصة بها مقارنة بغيرها من الشركات الأخرى المنافسة.