وزارة الاتصالات: موعد إطلاق خدمات الجيل الرابع لشبكات الهاتف المحمول بشكل رسمي الأسبوع القادم

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أكدت مجموعة من المصادر خلال التصريحات أن الأسبوع القادم سيكون موعد إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول، وسيكون هذا بواسطة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس “ياسر القاضي” بشكل رسمي بحضور كلا من السيد رئيس مجلس الوزراء “شريف إسماعيل” بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء.

كما أضافت التصريحات بدء الخدمات لمشغل المحمول الرابع خلال الإحتفَالية، هذا من خلال الشركة المصرية للاتصالات و التي تعود ملكيتها إلى الحكومة المصرية بنسبة 80%، ويعد هذا المشغل هو الأول منذ 160 عام.

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ومن المقرر أن تحدث تلك الخدمة المزيد من التطور فيما يتعلق بسرعة نقل البيانات، وسيكون هذا خلال شهرين من بدء التشغيل، ومن المقرر أن تتوافر الخدمة في جميع المحافظات عدا منطقة القناة و المدن الحدودية.

ومن المقرر أن تتكلف تلك الخدمة نحو مليار دولار عشرة مليارات جنيه، هذا بالنسبة لما أعلنه وزير الاتصالات، الجدير بالذكر أن المصرية للاتصالات قد قضت ال10 سنوات الماضية تطالب خلالها بالحصول على رخصة محمول في قطاع رابح، وتمكنت من الحصول على تلك الرخصة من جديد و التي قامت من خلالها بإطلاق أول خدمة لها بعد التي باعتها في تسعينات القرن الماضي، وكود الخدمة الجديدة 015.

وستطلق الشركة على الاسم المميز للخدمة خلال الإعلان الرسمي عنها، و اعتَبرت شركة الاتصالات الضجة التي أحدثها اللوجو الذي نشرته الشركة على موقع التواصل الاجتماعي نجاح باهر حققته العلامة التجارية.

وقام الرئيس السيسي بتقديم الدعم للقطاع من خلال الإعلانات التي قام بها خلال البيانات الرئاسية، وكان على رأسها تطوير مكاتب البريد ونشر المناطق التكنولوجية في مصر بالإضافة إلى توفير ترددات تشغيل خدمات الجيل الرابع، تطوير البنية التحتية لخدمات الاتصالات بجانب ميكنة القطاعات الحكومية.

ومع نهاية الفترة من يناير وحتى مارس من عام 2017، فقد وصلت أعداد الاشتراكات في الهاتف المحمول إلى 106.13 مليون مشترك، في حين أن قيمة الاشتراكات في نفس الفترة من عام 2016 قد وصلت إلى 101.16 مليون مشترك.

في حين أن قيمة الاشتراكات في الهاتف المحمول في الفترة من يناير وحتى مارس من العام الحالي 2017 قد وصلت إلى 99.91 مليون مشترك، بينما كانت قيمة الاشتراكات في نفس الفترة من العام 2016 قد وصلت إلى 95.26 مليون مشترك.

وتصل نسبة الاشتراكات في الهاتف المحمول بقيمة 94% من اشتراكات المواطنين في الخدمات التليفونية وذلك في الفترة من يناير وحتى مارس من عام 2017.

كما شهد الربع الأول من العام الحالي ارتفاع في قيمة مستخدمي الهاتف الثابت بنسبة 7.23% لكل 100 من السكان، مقابل الارتفاعات التي مرت بها نسبة المستخدمين في الربع الأول من عام 2016 و التي وصلت وقتها إلى نسبة 6.81%.