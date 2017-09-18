“المصرية للاتصالات” تعلن عن تشغيل خدمة الشبكة الرابعة في مصر في أكتوبر

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صرحت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017 الموافق يوم الاثنين أنها بدأت عملية إنتاج خطوط شبكة المحمول الرابعة تمهيدا لتوزيعها في الأسواق المصرية، وذلك وفق لما صرح به المدير التنفيذي لمركز خدمة العملاء في سنترال الشركة المصرية للاتصالات فرع المهندسين المهندس أحمد البحيري.

وسيتم تشغيل الشركة الرابعة للمحمول في جمهورية مصر العربية خلال الفترة القليلة القادمة، وصرحت الشركة المصرية للاتصالات أنها بدأت بتوفير الخطوط الجديدة بالفعل التابعة للشركة ليتم توزيعها تمهيدا لطرحها للبيع في الأسواق المصرية خلال أيام قليلة قادمة.

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ستكون بداية الخدمة كتجربة على الناحية الفنية لمدة تزيد عن أربعة وعشرين ساعة، على أن تبدأ عملية بيع الخطوط الجديدة عبر منافذ البيع التي خصصتها الشركة المصرية للاتصالات، وتأتي في مقدمة هذه المنافذ السنترالات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرحت مصادر عاملة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تأكيد موعد تشغيل الخدمة في الشبكة الرابعة في جمهورية مصر العربية على أن يكون يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر السابق، ولكن أسباب فنية أدت إلى تأجيل موعد بدء التشغيل إلى بداية شهر أكتوبر القادم وبالتحديد في الأسبوع الأول فيه، مع احتمال إقامة احتفال كبير من أجل الإعلان عن إطلاق تشغيل خطوط الشبكة الرابعة في جمهورية مصر العربية.

والجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات قد صرحت أن خدمات المحمول الجديدة سيتم تقديمها في كافة محافظات جمهورية مصر العربية وليس لمحافظة محددة، كما صرح مصدر مسؤول في الشركة أن الشركة تنتظر موافقة الجهات الحكومية لبدء إدراج الخدمة تجاريا ليتم طرح شريحة الشبكة الرابعة التي تحمل كود 015 في السوق المصرية.

كما صرح الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات عن جاهزية الشركة لإدراج خدمات الهاتف المحمول الجديدة، كما أوضح أن الشركة قد أخذت خطوات هامة جداَّ خلال الفترة السابقة عن طريق تطوير نظامها التجاري ليتم التحول إلى مشغل اتصالات كامل متكامل مع بدء تقديم خدمات المحمول، كما صرح أن الشركة قد وضعت السياسة البيع الخاصة بالخطوط.

كما أشار أحمد البحيري أن مشغل الاتصالات الجديد يرتكز بشكل كبير بل وأساسي من خلال التواجد الإقليمي التابع للشركة في مختلف محافظة جمهورية مصر العربية.