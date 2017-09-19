وصول نظام التشغيل iOS 11 إلى مستخدمي أجهزة أبل الذكية فى مصر اليوم

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تقوم اليوم شركة أبل بعمل كافة الاستعدادات اللازمة لطرح أحدث أنظمة التشغيل iOS 11 التى ينتظرها كل المستخدمين على مستوى العالم، وهذا عقب إفصاح شركة أبل عنها فى وقت ماضي، حيث أطلقت شركة أبل عدد من النسخ التجريبية من نظام التشغيل قبل أن تقوم بإطلاق النسخة النهائية من نظام التشغيل اليوم لجميع المستخدمين على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن يصل هذا النظام الحديث لمستخدمي آيفون فى مصر مع قدوم الساعة 7 مساء.

حيث تم الكشف من خلال تغريدة لحساب ipsw Central المعروف عبر شبكة التواصل الاجتماعى المصغرة تويتر عن الميعاد المحدد لوصول تحديث نظام التشغيل iOS 11 لجميع المستخدمين فى معظم دول العالم، والتى أكدت أنه سوف يصل إلى “سان فرانسيسكو” الأمريكية مع حلول الساعة العاشرة صباحًا، وسوف يصل إلى “نيويورك” فى قدوم الساعة الواحدة ظهرًا.

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كما أوضحت أنه سوف يصل إلى “لندن” مع حلول الساعة السادسة مساء، وسوف يصل إلى كلا من باريس ومصر وبرلين مع قدوم الساعة السابعة مساء، وسوف يصل إلى “روسيا” مع حلول الساعة الثامنة مساء، حيث أعلن أنه سوف يصل غدًا الموافق 20 من شهر سبتمبر لكل من العاصمة “طوكيو وبكين”.

طريقة تثبيت نظام iOS 11

حتى يتم تثبيت نظام iOS 11 يتطلب هذا الامر من المستخدمين فى أول الخطوات إلى عمل نسخ احتياطى لهواتفهم وحفظ هذه النسخة عن طريق “الآي كلاود”، ثم يستطيع المستخدمين القيام بتحديث النظام بعد ذلك من خلال “iTunes” وهذا بواسطة توصيل المحمول بالجهاز مع الأخذ فى الحسبان إجراء تثبيت أحدث إصدار من “iTunes”.

ثم بعد ذلك يقوم مستخدم الهاتف باختيار الضغط على زر update، حتى تتم عملية تحديث الهاتف، أو يستطيع مستخدم النظام تحديثه عن طريق الهاتف، ويكون هذا التحديث بواسطة الدخول إلى Setting وبعد ذلك اختيار general وبعد ذلك اختيار software update.

من خلال نظام iOS 11 سوف تتمتع الهواتف التى تم تثبيت النظام بها على العديد من المزايا والمواصفات التي ينتظرها مستخدمى الهواتف من شركة أبل وهذا ما توعد به الشركة عملائها الكرام دائما.

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