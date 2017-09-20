تعرف على سعر شبكة المحمول الرابعة وتفاصيل أنظمة الخط والكارت وأسعار باقات الإنترنت

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قامت الشركة المصرية للاتصالات بالإعلان عن بدء بيع الخطوط الخاصة بـ الشبكة الرابعة للمحمول والتي كانت قد أطلقتها الشركة رسميا بالأمس الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر، ومن خلال موقعنا مصر 365 نتعرف على سعر خط الشبكة الجديدة، حيث من المقرر أن يكون سعرها خمسة عشر جنيها، وسوف يتم بيع هذه الخطوط في جميع سنترالات الشركة المصرية للاتصالات والمنتشرة على مستوى الجمهورية، وفروع شركة تي إي داتا التابعة لها، حيث يستطيع المواطن ممن لديه الرغبة في الشراء التوجه إلى الفرع بالبطاقة الشخصية للحصول على الخط مقابل دفع تكلفة 15 جنيها للخط الواحد.

وتقدم الشركة العديد من العروض والخدمات المميزة لعملائها، والتي منها أقل سعر للدقيقة في مصر بسعر 12 قرش لكافة الشبكات والتليفون الأرضي، هذا وقد قامت الشركة بتخصيص الرقم “111” لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى من قبل العملاء والرد عليها فور والتعامل معها، وبالنسبة لتفاصيل أنظمة الخط و الكارت سعر الدقيقة، فقد جاءت على النحو التالي:

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أولا: نظام الكارت المدفوع مقدما، وهذا النظام الجديد تحسب فيه سعر الدقيقة ب 12 قرشا فقط، لجميع الشبكات والخطوط الأرضية، وكذلك سعر الرسالة ميجا بايت الإنترنت، فجميعها تحمل نفس السعر الموحد.

ثانيا: نظام الكنترول، وهذا النظام هو عبارة عن أنظمة شهرية والتي تقدم نظام الوحدات وفقا لاستهلاك المستخدم.

ثالثا: كنترول 20، وهذا النظام يعتمد على دفع رسوم شهرية قدرها عشرون جنيها في الشهر الواحد مقابل الاستمتاع بـ 800 وحدة، وضعف الباقة 1600 وحدة لمدة ستة شهور.

ثالثا: كنترول 40، وهذا النظام يعتمد على دفع رسوم شهرية بمقدار أربعون جنيها، مقابل الاستمتاع بـ 2000 وحدة وضعف الباقة 4000 وحدة وذلك لمدة ستة شهور.

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وفيما يتعلق بالأسعار الخاصة بباقات الإنترنت في الشبكة الجديدة، فهي تبدأ من عشرة جنيهات وحتى مائتان جنيها في الشهر الواحد ، وبسعات من جيجا الى أربعون جيجا بايت شهريا، أما بالنسبة لأسعار هذه الباقات، فتأتى على النحو التالي: