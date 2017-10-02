تفاصيل أنظمة الخط و الكارت في شبكة “We” التابعة للمصرية للاتصالات وأسعار باقات الانترنت

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قامت الشركة المصرية للاتصالات فى الفترة الأخيرة بالإعلان عن بدء بيع الخطوط الخاصة بـ الشبكة الرابعة للمحمول والتي كانت قد أطلقتها الشركة رسميا يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر، ومن خلال موقعنا مصر 365 نتعرف على سعر خط “وي” الشبكة الجديدة “We” التابعة للمصرية للاتصالات .

حيث من المقرر أن يكون سعر خط “we” خمسة عشر جنيها، وسوف يتم بيع هذه الخطوط في جميع سنترالات الشركة المصرية للاتصالات والمنتشرة على مستوى الجمهورية، وفروع شركة تي إي داتا التابعة لها، حيث يستطيع المواطن ممن لديه الرغبة في الشراء التوجه إلى الفرع بالبطاقة الشخصية للحصول على الخط مقابل دفع تكلفة 15 جنيها للخط الواحد.

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وفيما يتعلق بالأسعار الخاصة بباقات الإنترنت في الشبكة الجديدة، فهي تبدأ من عشرة جنيهات وحتى مائتان جنيها في الشهر الواحد ، وبسعات من جيجا الى أربعون جيجا بايت شهريا، أما بالنسبة لأسعار هذه الباقات، فتأتى على النحو التالي:

باقة سعة 2.5 جيجابايت، وتقدم مقابل دفع تكلفة قدرها 20 جنيها.

باقة سعة 6 جيجابايت، وتقدم مقابل دفع تكلفة قدرها 40 جنيها.

باقة سعة جيجا، من المقرر أن يكون السعر الخاص بها 10 جنيهات.

باقة سعة 18 جيجابايت، وتقدم مقابل دفع تكلفة قدرها 100 جنيه.

باقة سعة 40 جيجابايت، وتقدم مقابل دفع تكلفة قدرها 200 جنيه.

أنظمة الخط و الكارت في شبكة “We” التابعة للمصرية للاتصالات

وتقدم الشركة العديد من العروض والخدمات المميزة لعملائها، والتي منها أقل سعر للدقيقة في مصر بسعر 12 قرش لكافة الشبكات والتليفون الأرضي، هذا وقد قامت الشركة بتخصيص الرقم “111” لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى من قبل العملاء والرد عليها فور والتعامل معها، وبالنسبة لتفاصيل أنظمة الخط و الكارت سعر الدقيقة، فقد جاءت على النحو التالي:

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