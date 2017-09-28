بالخطوات.. طريقة تحويل الخط الحالي لشبكة المصرية للاتصالات الجديدة

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شهد الأسواق المصرية بداية عملية بيع خطوط شركة المصرية للاتصالات للشبكة الرابعة، وكانت الأسعار التي قدمتها الشركة بالنسبة لدَقيقة المحمول وباقات الإنترنت قليلة جدا و أرخص بكثير من الأسعار التي تقدمها الشركات الثلاثة الأخرى.

هذا ونوفر لكم من خلال موقعنا، موقع مصر 365 الخطوات التي يمكن من خلاها تحويل الخط لديكم إلى شبكة المصرية للاتصالات الجديدة بنفس الرقم، هذا وفقا للخطوات التي أوضحها أحد ممثلي خدمة العُملاء التابع للشركة وجاءت الخطوات كالتالي:

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القيام بالتقدم إلى أحد الفروع التابعة للشركة بطلب تحويل، ويكون مرفق معه بطاقة الرقم القومي أو صورة من جواز السفر. الاتصال بالشركة القديمة وطلب السيريال نَامبر الخاص بخط المحمول القديم وكذلك رقم حساب الرقم القديم وتقدمه للفرع. من الشروط الواجب التأكد منها أن تكون فترة استخدامك للخط القديم لا تقل عن عام كحد أدنى. يجب التأكد من سداد كافة الفواتير التي تتعلق بالخط القديم من فودافون كاش أو سلفني شكرا أو غيرها. أوضح ممثل خدمة العملاء خلال التصريحات كذلك أنه يمكن ترك الخط القديم للتواصل عليه، وأن الفترة اللازمة لتفعيل الخط كحد أقصى ثلاثة أيام فقط.

وأعلنت الشركة عن أماكن بيع الخطوط و التي تتمثل في السنترالات التابعة لها و فروع شركات تي اي داتا، كما أضافت أن عملية بيع الخطوط من قبل الموزعين ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، كما قامت الشركة من خلال حملة إعلامية كبيرة على برامج السوشيال ميديا من إطلاق فيديو يتضمن عبارة “إحنا معاك” .

كما أضاف خلال التصريحات أن الرسوم التي سيتم دفعها لتحويل الخط يمكن معرفتها من الفرع التابع للشركة والذي سيتم تحويل الخط بواسطة، وأضاف أن الفروع التابعة للشركة تقوم بتوفير الخط الجديد بسعر 15 جنيه فقط.

وقد أعلن العديد من مستخدمي الشبكة الجديدة خلال التصريحات بعد القيام بشراء الخطوط الجديدة وتفعيلها أن الشبكة جيدة جدا، كما أن الأسعار التي قامت الشركة بالإعلان عنها بالنسبة للدقائق والباقات مناسبة جدا للطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل والتي تمثل الأغلبية من الشعب، ولربما هذا هو سبب الإقبال الكثيف الذي أظهره المواطنون في اليوم الأول من بيع الخطوط.

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