“عمرو بدوي” يعلن أن الجيل الرابع لن يقدم خدمات جديدة بل الخامس

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ينشر موقع مصر 365 تفاصيل الحوار رئيس جهاز تنظيم الاتصالات السابق عمرو بدوي إلى قناة CBC MASR 2 في برنامج “صباحك مصري” حيث أوضح عمرو بدوي إن الجيل الرابع هو تقنية جديدة لتقديم خدمات التليفون المحمول وتستخدم تكنولوجيا مختلفة ونظريات مختلفة عن الجيل الثالث والهدف منها زيادة كفاءة الشبكة، وزيادة كفاءة استخدام الطيف الترددي.

وأشار عمرو بدوي أن أهم مكون في الهاتف المحمول وأثمن مكون فيه هو الطيف الترددي، حيث أن الطيف الترددي هو الموجات اللاسلكية التي يتم من خلالها يتم إجراء المكالمات التليفونية، كما يتم تحميل عليها بيانات أو صوت حيث يتم تحميل الطيف الترددي المعلومات الخاصة بالصوت أو البيانات ليتم نقلها عبر الهواء، فهذا مورد محدود.

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وأوضح عمرو بدوي أن الاستخدام الأمثل للطيف الترددي فإن الاستخدام الأمثل له هو إعطاء عدد أكبر للمشتركين في نفس الحيز الترددي مع تقليل التكلفة المالية بالنسبة إلى كل مشترك.

وأشار عمرو بدوي أن الجيل الرابع يساعد لو أن مستوى الخدمة الترددي حوالي خمسة ميجا حيث كانت الأجيال السابقة تستطيع أن تخدم مائة شخص على نفس الحيز الترددي، أما بالنسبة للجيل الرابع يستطيع نفس الحيز الترددي خدمة خمسمائة أو أربعمائة عميل في نفس الوقت، فهذا يساعد على توسيع شبكة الاتصالات وتعمل على تحسين كفاءة الطيف الترددي في نفس الوقت.

وأوضح عمرو بدوي أن ليس هناك اختلاف في خدمة شبكات شركات الاتصالات المختلفة حيث أن جميعها تستخدم نفس التكنولوجيا، والفرق الوحيد بين الشركات هو في زيادة عدد محطات الخدمة وبالتالي يستطيع تقديم خدمة عدد أكبر من المشتركين بكفاءة أفضل.

وأضاف عمرو بدوي أن الشركات حينما تلجأ إلى زيادة عدد محطات الاتصالات يكون بشيئين أولا لزيادة عدد المشتركين في منطقة معينة لا تستطيع الشركة خدمته من خلال إدراج محطة اتصالات واحدة فقط في المنطقة، والشيء الثاني أن محطات الاتصالات تخدم حيز معين من المساحة ولو تم التعدي على هذه المساحة لابد من زرع محطة اتصالات أخرى لخدمة المنطقة الأخرى.

وأوضح عمرو بدوي أن خدمات الجيل الرابع لن يتم ملاحظتها في نقل الصوت ووضوح ولكن تظهر أكثر في خدمات نقل البيانات “الإنترنت”، وأشار أنه ليس هناك خدمات جديدة يقدمها الجيل الرابع لكن الجيل الخامس هو الذي يستطيع أن يأتي بخدمات جديدة، حيث أوضح أن جميع دول العالم توصلت إلى خدمات الجيل الرابع وجاري التجربة على خدمات الجيل الخامس، حيث أعلن أن جمهورية مصر العربية من آخر الدول التي قامت بإدراج خدمات الجيل الرابع.