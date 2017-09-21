بالخطوات.. طريقة التحويل بنفس الرقم لشبكه المحمول الرابعة “we”

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قامت الشركة المصرية للإتصالات بالإعلان مؤخرًا عن بدء انطلاق الشبكة الرابعة فى مصر والتي تخص خدمات المحمول حيث جاء أنه قد إطلاق هذه الشبكة تحت اسم “we” وأن خطها سوف يبدأ بالرقم 015، كما ورد أن الشركة قد قامت بطرح خطوطها رسميًا بجميع فروع الشركة.

حيث أكدت على أن سعر الخط الواحد قد بلغ نحو 15 جنيه على أن يمكن للسادة العملاء أن يقوموا بالاشتراك فى هذه الشبكة والاختيار من بين عدة باقات مختلفة خاصة بالموبايل بالإضافة إلى الانترنت وأنه قد تم طرح هذه الباقات بأسعار تنافس كافة الأسعار الموجودة في باقي الشركات المصرية الأخري.

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كما جاء أن شركة المصرية قد أعلنت عن وجود إمكانية فى الفترة الحالية من أجل أن يتم التحويل إلى الشبكة الرابعة “وي” وأن يتم الاحتفاظ ايضًا بنفس الرقم الخاص بالعميل ولكن لكي يتم هذا اشترطت الشركة على أن يكون الخط شخصي وأن يقوم الخط قد مر عليه بداية من استخدامه أكثر من عام.

أما بالنسبة إلى خطوات التحويل المتاحة حاليا من شبكة المصرية للاتصالات “الشبكة الرابعة” للتحويل إليها من أي خط آخر، قد ورد أنه:

يجب على العميل أن يقوم بالاتصال فعليا بالشبكة الحالية ويطلب منهم الحصول على “الرقم المسلسل” وتحديدًا الذي يخص الشريحة بالإضافة إلى طلب رقم الحساب الشخصي. يجب أن يتم زيارة أي فرع من فروع المصرية للاتصالات من قبل العميل الراغب فى التحويل، ويكون معه بطاقة رقم قومي سارية ويجب ايضًا احضار الرقم المسلسل الخاص بالخط ومعه رقم الحساب الخاص بالعميل. يجب على العميل أن يقوم بتسجيل النموذج المخصص من قبل الشركة من أجل نقل الأرقام الخاصة به إلى الشركة المصرية للاتصالات. يجب على العميل أن يقوم باختيار خطة الأسعار التي تكون مناسبة له. يجب على العميل أن يقوم بالحضور لاستلام الشريحة الجديدة.

أكدت الشركة ان عملية نقل الخط سوف تستغرق حوالي 6 أيام وأن العميل لا يتم حرمانه من الخط الخاص به بل يستمر في العمل به حتي يتم التجديد.

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