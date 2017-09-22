تعرف على أسعار باقات الإنترنت لشبكات المحمول الأربعة

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قامت الشركة المصرية للاتصالات بإطلاق الشبكة الرابعة للمحمول يوم الثلاثاء الماضي، والتي حملت شعارا مميزا خاصا بها وهو ” إحنا معاك WE”، وهذه الشبكة تأتي بمثابة مشغل اتصالات متكاملة، نظرا لأنها تقدم الخدمات الخاصة بالمحمول فضلا عن خدمات الشبكة العنكبوتية وأيضا التليفون الأرضي، وقد تم بيع خطوط هذه الشبكة بسعر موحد والذي تقدر قيمته بخمسة عشر جنيها فقط بالنسبة للخط الواحد، ومن خلال موقعنا مصر 365 نقدم لكم تقريرا مفصلا عن أسعار باقات الإنترنت لشبكات المحمول الأربعة “وذلك على النحو التالي:

أولا: بالنسبة للشبكة الرابعة الجديدة WE

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باقة إنترنت 10، يصل السعر الخاص بها عشرة جنيهات وتقدم 1 جيجا بايت.

باقة إنترنت 20، والتي تقدم 2.5 جيجا بايت ويصل السعر الخاص بها إلى عشرون جنيها.

باقة إنترنت 40 ، والتي تقدم 6 جيجا بايت ويصل السعر الخاص بها إلى أربعون جنيها.

باقة إنترنت 100، والتي تقدم 18 جيجا بايت ويصل السعر الخاص بها إلى مائة جنيها.

باقة إنترنت 200 ، والتي تقدم 40 جيجا بايت ويصل السعر الخاص بها إلى مائتان جنيها.

ثانيا: بالنسبة لشبكة أورانج

باقة أون لاين 7.5 والتي تقدم 200 ميجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى 7.50 جنيه.

باقة أون لاين 15 والتي تقدم 500 ميجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى خمسة عشر جنيه .

باقة أون لاين 30 والتي تقدم 1.5 جيجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى ثلاثون جنيه.

باقة أون لاين 45 والتي تقدم 2.5 جيجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى 45 جنيه.

باقة أون لاين 60 والتي تقدم 3.5 جيجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى 60 جنيه.

باقة أون لاين 75 والتي تقدم 5 .جيجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى 75 جنيه.

باقة أون لاين 100 والتي تقدم 8 جيجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى 100 جنيه.

باقة أون لاين 150 والتي تقدم 12 جيجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى 150 جنيه.

باقة أون لاين 250 والتي تقدم 20 جيجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى 250 جنيه.

باقة أون لاين 400 والتي تقدم 40 جيجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى 400 جنيه.

ثالثا: بالنسبة لشبكة اتصالات

باقة كونكت 7.50 والتي تقدم 200 ميجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى 7.50 جنيه.

باقة كونكت 15، والتي تقدم 500 ميجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلي 15 جنيه.

باقة كونكت 20، والتي تقدم 1 جيجابايت ، فيصل السعر الخاص بها إلي 20 جنيه.

باقة كونكت 30، والتي تقدم 1.5 جيجابايت ، فيصل السعر الخاص بها إلي 30 جنيه.

باقة كونكت 45، والتي تقدم 2.5 جيجابايت ، فيصل السعر الخاص بها إلي 45 جنيه.

باقة كونكت 60، والتي تقدم 3.5 جيجابايت ، فيصل السعر الخاص بها إلي 60 جنيه.

باقة كونكت 100، والتي تقدم 8 جيجابايت ، فيصل السعر الخاص بها إلي 100 جنيه.

باقة كونكت 150 ، والتي تقدم 12 جيجابايت ، فيصل السعر الخاص بها إلي 150 جنيه.

رابعا: بالنسبة لشبكة فودافون

باقة إنترنت 7.5 والتي تقدم 200 ميجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى 7.50 جنيه.

باقة إنترنت 15 والتي تقدم 500 ميجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى 15 جنيه.

باقة إنترنت 30 والتي تقدم 1.5 جيجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى 30 جنيه.

باقة إنترنت 45 والتي تقدم 2.5 جيجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى 45 جنيه.

باقة إنترنت 60 والتي تقدم 3.5 جيجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى 60 جنيه.

باقة إنترنت 75 والتي تقدم 5 جيجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى 75 جنيه.

باقة إنترنت 100 والتي تقدم 8 جيجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى 100 جنيه.

باقة إنترنت 150 والتي تقدم 12 جيجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى 150 جنيه.

باقة إنترنت 250 والتي تقدم 20 جيجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى 250 جنيه.

باقة إنترنت 400 والتي تقدم 40 جيجابايت، فيصل السعر الخاص بها إلى 400 جنيه.

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