أسعار هواتف سامسونج 2017 بموديلاتها وأنواعها المختلفة بعد الزيادة

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شهدت أسعار الهواتف الذكية ارتفاعا كبيرا مؤخرا، تأثرا بانخفاض سعر الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية، وبخاصة هواتف سامسونج التي تعد من أشهر الهواتف وأكثرها مبيعا في الأسواق، نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ومزايا هائلة، ومن خلال موقعنا مصر 365 نرصد لكم اسعار هواتف سامسونج 2017 بمختلف أنواعها بعد الزيادة الكبيرة التي طرأت عليها خلال الفترة الماضية.

بالنسبة لموبايل Samsung Galaxy S8 Plus والذي تصل سعته التخزينية إلى 64 جيجابايت، فيبلغ السعر الخاص به 17000 جنيه .

بالنسبة لموبايل Samsung Galaxy S8 والذي تصل سعته التخزينية إلى 64 جيجابايت ، فيبلغ السعر الخاص به 14000 جنيه.

بالنسبة لموبايل Samsung Galaxy J5 ، فيصل السعر الخاص به إلى 3150 جنيه.

بالنسبة لموبايل سامسونج جلاكسى Samsung Galaxy J7 ، فيصل السعر الخاص به إلى 4050 جنيه.

بالنسبة لموبايل سامسونج جلاكسى Samsung Galaxy A7 ، فيصل السعر الخاص به إلى 5300 جنيه.

بالنسبة لموبايل سامسونج جلاكسى نوت ايدج Samsung Galaxy Note Edge، فيصل السعر الخاص به إلى 10500 جنيه.

بالنسبة لموبايل سامسونج جلاكسى ايه Samsung Galaxy A8 ، فيصل السعر الخاص به إلى 8000 جنيه.

بالنسبة لموبايل سامسونج جلاكسى نوت فايف Samsung Galaxy Note5 ، فيصل السعر الخاص به إلى 12000 جنيه.

بالنسبة لموبايل سامسونج جلاكسى اس 6 ايدج بلس Samsung Galaxy S6 Edge plus ، فيصل السعر الخاص به إلى 8000 جنيه.

بالنسبة لموبايل سامسونج جلاكسى Samsung Galaxy J2 Dous ، فيصل السعر الخاص به إلى 2200 جنيه.

بالنسبة لموبايل Samsung Galaxy J1 Ace J110 ، فيصل السعر الخاص به إلى 1650 جنيه.

بالنسبة موبايل سامسونج جلاكسى Samsung Galaxy J1 J100H ، فيصل السعر الخاص به إلى 1050 جنيه.

بالنسبة لموبايل سامسونج جلاكسى Samsung Galaxy E7 ، فيصل السعر الخاص به إلى 4200 جنيه.

بالنسبة لموبايل Samsung Galaxy E5 ، فيصل السعر الخاص به إلى 3000 جنيه.

بالنسبة لموبايل Samsung Galaxy A5 Duos ، فيصل السعر الخاص به إلى 4500 جنيه.

بالنسبة لموبايل سامسونج جلاكسى اس Samsung Galaxy S6 ، فيصل السعر الخاص به إلى 7000 جنيه.

بالنسبة لموبايل Samsung Galaxy A5 2016 ، فيصل السعر الخاص به إلى 6700 جنيه.

بالنسبة لموبايل Samsung Galaxy A3 Duos ، فيصل السعر الخاص به إلى 3100 جنيه.

بالنسبة لموبايل سامسونج جلاكسى نوت فور Samsung Galaxy Note 4 ، فيصل السعر الخاص به إلى 6300 جنيه.

بالنسبة لموبايل سامسونج جلاكسى الفا Samsung Galaxy Alpha ، فيصل السعر الخاص به إلى 4900 جنيه.

بالنسبة لموبايل سامسونج جلاكسى نوت ثرى Samsung Galaxy Note 3 ، فيصل السعر الخاص به إلى 6500 جنيه.

الجدير بالذكر، أن من أهم الأسباب التي تدفع المواطنين لشراء هواتف سامسونج، هو النقاء الكبير الذي تتسم به الشاشة وسهولة التعامل مع الهاتف فضلا عن التنوع في الأنواع والأشكال التي تقدمها الشركة، وقوة ونقاء الكاميرا وجودة ودقة التصوير بها، وغيرها من الأسباب والدوافع الأخري للشراء.