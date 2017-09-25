خطوات إضافة حساب جديد على الواتس بجانب الحساب الأصلي

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يحاول العديد ممن يستخدموا التطبيق الإلكتروني “واتس آب” إضافة حساب جديد إلى التطبيق بجانب الحساب الأساسي الخاص بهم، وقد حاول هذا العديد من المستخدمين، الأمر الذي دفع موقع “gadgets” إلى توضيح مجموعة من الخطوات و التي يمكن من خلالها إضافة حساب جديد بجانب الحساب الأساسي الخاص بك، ذلك استجابة لرغبة الكثير من مستخدمي تطبيق واتس آب بشكل أساسي.

وقد جاءت تلك الرغبة من قبل المستخدمين سعيا منهم لتوفير الكثير من الوقت والجهد، وذلك من خلال استخدام حسابين للواتس آب برقمين مختلفين أو حتى رقم واحد من خلال نفس التطبيق، وبالتالي يتسنى لهم الفصل بين حياة العمل وبين الحياة الشخصية من خلال فصل جهة الإتصال للطرفين.

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وقد أعلن الموقع خلال الخطوات التي قام بنشرها، أنه يمكن إضافة حساب جديد إلى تطبيق الواتس آب الخاص بك على نفس الجهاز من خلال الآتي:

قم بالانتقال إلى إعدادات الهاتف فور الإنتهاء من تثبيت تطبيق الواتس آب على هاتفك الذكي. قم من خلال التطبيقات المزدوجة على الهاتف بالنقر على تطبيق الواتس آب الخاص بك. بعد ذلك ستظهر لك قائمة بها جميع التطبيقات التي من الممكن أن تقوم بالعمل بتلك الميزة وإمكانية تغييرها على الجانب. من المتاح لك أن تقوم باستنساخ التطبيق وتشغيله وذلك عن طريق مفتاح التبديل والذي يمكنك من ذلك. يجب قبل هذا أن تكون على ثقة بأن خاصية الاستنساخ مفعلة على الجهاز الخاص بك وذلك حتى تنجح العملية. بعد التأكد من فعالية تلك الخاصية على الجهاز الخاص بك يمكن أن تقوم بتطبيق تلك الخطوات وفقا للترتيب الذي تم ذكره والتي ستمكنك من استنساخ تطبيق الواتس آب على الهاتف الخاص بك وبالتالي يمكنك عمل حسابين بدلا من واحد بإضافة آخر جديد بعد استنساخ التطبيق.

قام الموقع بنشر تلك الخطوات التي تمكن الكثير من توفير الوقت والجهد و التي يمكن من خلالها فصل الحياة العملية والشغل عن الحياة الشخصية، وذلك باستنساخ تطبيق الواتس آب فب الأجهزة التي تدعم تلك الخاصية وذلك من خلال تطبيق تلك الخطوات التي تم توضيحها.

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