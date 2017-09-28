ثلاث خطوات للحفاظ على باقتك بعد إطلاق خدمات الجيل الرابع

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تقوم وزارة الاتصالات اليوم من خلال الحفل الكبير الذي تقيمه بالإعلان عن إطلاقها تكنولوجيا الجيل الرابع بشكل رسمي، ومن المقرر أن يتم حضور هذا الحفل من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، المهندس “شريف إسماعيل” وقد أعلنت الوزارة أن الحفل سيقام في مسرح الصوت والضوء التابع للأهرامات.

الجدير بالذكر أنه من أفضل المميزات التي تتوفر في تلك التكنولوجيا والتي تجعلها محل تفضيل من قبل جميع الشباب هي السرعة الفائقة التي تقوم بنقل البيانات خلالها، وذلك بشرط توفر الترددات والبنية التحتية المناسبة وكذلك أبراج المحمول الملائمة لتلك التكنولوجيا، وأضافت الوزارة خلال التصريحات أن سرعة نقل البيانات التي تتيحها تلك التكنولوجيا قد تصل إلى 100 ميجا في الثانية.

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و نظرا للميزات الضخمة التي تتمتع بها تلك التكنولوجيا والتي تتعلق بتحميل البيانات، فإنها بالطبع سيكون لها أثر ملحوظ بالنسبة لباقات الإنترنت التي تتيحها الشَبكات للمَحمول.

ويتمثل التأثير الذي يقع على الباقات جراء استخدام تلك التكنولوجيا في سرعة استهلاك الباقة، فمثلا إذا كنت تستخدم باقة بسعر 25 جنيه فيما سبق قبل استخدام تلك التكنولوجيا وكانت الباقة تكفيك لنهاية الشهر، فإن استهلاك الباقة جراء استخدام تلك التكنولوجيا لن يجعل الباقة كافة لنهاية الشهر، علما بأنه يمكن أن يكون نفس الاستخدام بدون تغيير.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم تطبيق تلك الخدمات بشكل تلقائي على الموبايل الخاص بمجرد أن تقوم الشركات الأربعة بالإعلان عن إطلاقها بشكل رسمي، وبالتالي فإنه للحفاظ على الباقة وحمايتها من الاستهلاك السريع، فإنه يمكنك القيام باتباع تلك الخطوات التي ستحمي باقتك من الاستهلاك.

يجب أن يتم تغيير ضبط الشبكة والتي يقوم هاتفك باستقبالها ليكون الضبط يدوي، ويمكن عمل هذا من خلال الإعدادات في الهاتف. بعدها قم باختيار شبكة الجيل الثالث من إعدادات الهاتف. بعد إتمام تلك الخطوات سوف تكتشف أنك قمت بمنع هاتفك بشكل تلقائي من استقبال خدمات الجيل الرابع.

جاء هذا ضمن مجموعة من التصريحات التي تتعلق بشبكات الجيل الرابع والتي ستقوم الشركات بإطلاقها اليوم خلال الحفل الذي عقدته.

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