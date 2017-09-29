لم يحذر الخبراء من شحن الهواتف ليلا؟

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تقوم الغالبية العظمى من مستخدمي الهواتف الذكية بوضع أجهزتهم ليلا للشحن، وذلك حتى يكون الجهاز كامل الشحن في الصباح و بالتالي يكفيهم حتى آخر اليوم بدون التعرض إلى مواقف حرجة نتيجة فصل الجهاز في منتصف اليوم.

الجدير بالذكر أن هناك عدد من الدراسات الجديدة والتي تم تطبيقها على تلك العادة، وقد توصل الخبراء من خلال تلك الدراسة أن تأثير تلك العادة على بطارية الهاتف تأثير سلبي يؤدي إلى تلف البطارية على المدى الطويل.

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كما نشرت شبكة سكاي نيوز تصريحات أحد المطبقين لتلك الدراسة، حيث أكد أن وضع الهاتف على الشاحن طوال فترة الليل يزيد من الفترة التي يكون فيها الهاتف متصل بالكهرباء، الأمر الذي قد يتسبب في ضعف قدرة خلايا البطارية على الاحتفاظ بالشحن لفترات طويلة.

الأمر الذي يتسبب في سرعة نفاذ شحن البطارية خصوصا مع الأجهزة التي يحتفظ بها الشخص لفترة طويلة.

وقد وجه الخبراء عدة نصائح بخصوص تلك المشكلة، والتي على رأسها أن نترك الهاتف في الكهرباء لحين امتلاء البطارية بشكل كامل، بعدها نقوم بفصل الكهرباء عن الهاتف حتى لا يضر البطارية.

وخلال التصريحات التي قام بها مؤسس شركة أوسيا للشحن اللاسلكي “حاتم زين” أن الفترة التي يتصل فيها الهاتف بالكهرباء إذا كنت ممن يقوموا بشحن البطارية طوالي اليوم تتجاوز ال4 أشهر في العام.

وأضاف أنه و بالرغم من المحاولات العديدة التي يقوم بها أصحاب شركات الهواتف والمنتجين والتي تهدف إلى التخلص من تلك المشكلة، إلا أن أثر تلك العادة على البطارية وقدرتها على الاحتفاظ بالشحن يقل مع ممارسة تلك العادة وهي وضع الهاتف طوال الليل للشحن متصلا بالكهرباء.

كان هذا خلال التصريحات التي قام بها الخبراء والتي تتعلق بالهواتف الذكية والبطارية والمشكلات التي يواجهها المستخدمين نتيجة العادات السيئة للشحن و أثر ذلك على البطارية والتي من الممكن أن يقلل العمر الافتراضي لها بشكل كبير جدا ويتسبب في العديد من المشكلات.

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