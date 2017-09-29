ننشر لكم 11 طريقة لإجراء مكالمات مجانية بعد الارتفاعات التي أقرتها شركات الاتصالات

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شهد قرار الجهاز القومي للاتصالات الخاص بخفض رصيد كروت الشحن بنسبة 36% غضب من قبل الكثير من المواطنين، وسوف نقدم لكم اليوم ومن خلال موقع مصر 365 عدد من الطرق التي يمكن من خلالها إجراء مكالمات هاتفية مجانية باستخدام مجموعة من البرامج، وهي:

facebook messenger:

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وهو أحد البرامج التي تتصل بموقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” والتي يمكن من خلاله إجراء مكالمات هاتفية ودردشة جماعية وكذلك ارسال صور ورموز تعبيرية، ويدعم هذا البرنامج مكالمات الفيديو وقد ارتفع عدد المستخدمين وفقا للتقارير الأخيرة إلى مليار مستخدم.

واتس آب “whatsapp”

أحد التطبيقات المحتكرة والتي تستخدم في المراسلة الفورية، يمكن من خلاله إجراي المكالمات الصوتية والفيديو وارسال الصور والفيديوهات وغيرها.

ايمو “IMO”

يتيح برنامج ايمو خاصية التشفير والتي يمكن من خلالها حماية كافة المكالمات، وتساعد المستخدم على حفظ البيانات بصورة خاصة، ويتيح البرنامج خدمات الاتصال صوت أو فيديو.

فايبر “Viber”:

يمكن لهذا التطبيق ان يستخدم على الهواتف الذكية متعددة المنصات، ويجري مكالمات فيديو و محادثات، ويعد البرنامج أحد المشروعات التطويرية التي قامت بها شركة فايبر ويتوفر البرنامج ب10 لغات من بَينهم اللغة العربي.

لاين “line”:

أحد البرامج يشبه إلى حد كبير برنامج الواتس آب، ويمكن من خلال هذا البرنامج التواصل مع الآخرين من خلال المكالمات الصوتية و الرسائل النصية ومكالمات الفيديو.

تانجو “tango”:

يتمتع هذا البرنامج بجودة عالية جدا خلال إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والتي يتيح التواصل من خلالها، كما أن عملية الاتصال بشبكات ال 3G و ال 4G و الواي فاي بصورة جيدة.

كاكاوتوك “KakaoTalk”:

تصل أعداد المستخدمين لهذا التطبيق ما يتجاوز ال 150 مليون مستخدم، والذي يتيح للمستخدمين إرسال الرسائل النصية والمكالمات الصوتية ذات الجودة العالية.

وي شات “we chat”:

يدعم هذا البرنامج أجهزة الآيفون و الأندرويد ونوكيا وويندوز فون وبلاك بيري، ويمكن من خلاله التواصل بسهولة جدا مع الأهل والأصدقاء.

توكاتون “talkatone”:

يمكن من خلال هذا البرنامج اجراء المكالمات الصوتية والفيديو على متن الطائرة، هذا بجانب المكالمات المجانية وارسال الرسائل الصور ومقاطع الفيديو.

فويب باستر “VoipBuster”:

يمكن من خلال هذا البرنامج الاتصال بشبكة الإنترنت وذلك للمكالمات الصوتية وذلك بدلا من شبكات الهاتف العادية.

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