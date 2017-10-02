ننشر أفضل 5 أجهزة لاب توب تتناسب مع طلاب الجامعات خلال 2017

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فى عصرنا هذا تعتبر أجهزة اللاب توب واحدة من ضروريات الحياة يحتاج إليها كلا منا، حيث أصبحت أجهزة اللاب توب ليست فقط وسيلة للتسلية والمتعة بل واحدة من الأدوات العملية التي يتطلبها الكبير والصغير، ومن أبرز المراحل التي تطلب فى دراستها إلى أجهزة لاب توب، هم طلاب الجامعات خلال الدراسة، لهذا سوف نستعرض أفضل أجهزة اللاب توب التى تتناسب مع احتياجات طلاب الجامعات:

جهاز لاب توب Dell XPS 13

هذا الجهاز يعد واحد من ابرز أجهزة لاب توب، حيث يمكنه توفير معالج من “Intel Core i3 – i7″، الجيل السابع، ويحتوى الجهاز “Intel HD Graphics 620″، كارت شاشة، ولديه “4 جيجا بايت” ذاكرة وصول عشوائى، كما أن شاشة الجهاز 13.3 بوصة ” FHD”، مع احتوائه على ذاكرة داخلية تصل إلى “512” جيجابايت.

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جهاز لاب توب Samsung Notebook 9 Pro

نلاحظ أن هذا الجهاز أيضا يتوفر بشاشة 13.3 بوصة، بالإضافة إلى وجود معالج من الجيل السابع “Intel Core i7″، كما أن الجهاز لديه “Intel HD Graphics 620” كارت شاشة، ويحتوى الجهاز على 8 جيجا بايت ذاكرة وصول عشوائى، ولديه 256 جيجابايت ذاكرة داخلية.

جاء جهاز Samsung Notebook 9 Pro بمواصفات خاصة حيث لدى الجهاز “Intel Core m3” معالج، ويحتوى على “Intel HD Graphics 515” كارت شاشة ، و “4 جيجا بايت” ذاكرة وصول عشوائى، ويمتلك الجهاز شاشة 12.5 بوصة، مع “64GB eMMC + TPM”.ذاكرة داخلية.

جهاز لاب توب Microsoft Surface Pro

يعتبر هذا الجهاز واحد من أفضل أجهزة مايكروسوفت ،حيث أنه يمتلك معالج “Intel Core m3 – i7” الجيل السابع ويكون مستقل عن “Intel HD Graphics 615” كارت شاشة، “16 جيجا بايت” وذاكرة وصول عشوائى، كما أن الجهاز يتمتع بشاشة 12.3 بوصة ودقة عالية تصل إلى “2736×1824” بيكسل، مع “1 تيرابايت” ذاكرة داخلية .

جهاز لاب توب Samsung Notebook 7 Spin

هذا الجهاز يوفر لاب توب سامسونج معالج من الجيل السادس Intel Core i7 ، مع امتلاك جهاز لاب توب Samsung Notebook 7 Spin، على “Nvidia GeForce 940 MX” كارت شاشة بالإضافة إلى “12 جيجا بايت” رامات، كما أن الجهاز يمتلك شاشة 15.6 بوصة، و”1 تيرا بايت” ذاكرة داخلية .

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