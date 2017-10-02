جوجل تطرح آخر تطوراتها في السوق العالمي في يوم 4 أكتوبر القادم

Advertisements

تابع موقع مصر 365 كل التطورات التي شهدت السوق العالمي وخصوصا سوق التكنولوجيا، وقد تابعنا عدة تطورات لشركة جوججل عملاقة تكنولوجيا المعلومات ، حيث قامت جوجل بتطوير نظامها وأعمالها، ولم يتوقف تطورها العالمي على كونها محرك البحث الاقوى والاشهر في العالم بأكمله، حيث انها وضعت العديد من التطورات والتقدمات التي تجعل منها أهم شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.

والجدير بالذكر ان تم الكشف من قبل تقرير جديد تم نشره في موقع إنجادجيت الأمريكي وقد تم التصريح من خلاله أن شركة جوجل تستعد الان من أجل طرح المساعد الشخصى التي تم وضعه في كل تطبيقات جوجل “جوجل اسستنت” من أجل أن يبدأ إصداره في أجهزة اللاب توب التي تتبع “كروم بوك”، والجدير بالذكر انه تم تم رصد الكثير من التلميحات والإشارات التي من شأنها أن تقو بعكس نية الشركة من حيث الإعلان عن مثل هذه الخطوة، وقد تم التوقع أن يتم النشر والتصريح عن هذا الأمر بطريقة رسمية وذلك خلال المؤتمر الخاص بجوجل والذى سوف يعقد خلال يوم 4 أكتوبر المقبل فى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية التابعة لولاية كاليفورنيا.

Advertisements

ويذكر أن تطبيق الصفحة الرئيسية الخاص بموقع جوجل يشير بطريقة واضحة إلى وجود بعض تطبيقات المساعد المتوقع أن تعمل مع أجهزة كروم بوك، وبالرغم من ظهور عدة دلائل من شأنها أن تشير إلى وجود دعم المساعد فى أوقات سابقة، إلا أن تأكيد هذه المعلومات الجديدة يشير إلى كون هذا الوضع واضافة جوجل اسستنت اصبح امر وشيك

إقرأ ايضا تعرف علي السبب وراء تحذير الخبراء من شحن الهواتف ليلا

وقد أشارت التسريبات الصحفية التي تم الإعلان عنها أنه فى حال قامت الشركة بالإعلان عن اصدار جهاز لاب توب جديد وذلك خلال هذا المؤتمر، فإن النظام الخاص بالتشغيل في كروم سوف يحصل على الكثير من الاهتمام، وبذلك ذلك الأمر سيكون بمثابة فرصة مناسبة جدا من أجل أن يتم إدخال هذه الميزة الرئيسية، ومن غير المعروف حتى هذه اللحظة إن كانت الميزة الجديدة التي ستقوم بتميز نظام التشغيل سوف تنتشر على نطاق واسع أم نطاق ضيق، حيث أن التسريبات لم تكن دقيقة في هذا الشأن.