نعرض لكم طريقة لكسب الملايين من اليوتيوب

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يُمكن اليوتيوب الكثيرين من ربح الملايين عبر الفيديوهات التي يقوموا بنشرها، ولكن يمكن القول أنه بالرغم من امتلاك الكثيرين قنوات على اليوتيوب إلا أن من تمكن فعلا من تحقيق الربح الكثير كان القليل منهم، ويأتي هذا في ظل حاجتك إلى الأفكار الجديدة والمبتكرة والتي يمكن من خلالها أن تجمع العديد من المتابعين على قناتك على اليوتيوب.

ويعد اليوتيوب أحد مصادر الربح الوفير، وذلك من خلال الإعلانات التي تظهر خلال عرض الفيديو على اليوتيوب، ولكن ظهور الإعلانات على الفيديوهات التي تقوم بتنزيلها على اليوتيوب يحتاج إلى عدد معين من المتابعين على القناة الخاصة بك.

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ونقدم لكم اليوم ومن خلال موقعنا، موقع مصر 365 مجموعة من الأفكار المبتكرة والرائعة والتي يمكن من خلالها جمع الكثير من المتابعين على اليوتيوب، وكسب الملايين من خلال تلك الأفكار، وهي:

تأتي الخطوة الأولى من خلال إنشاء قناة يوتيوب إذا لم يكن لديك واحدة مسبقا، ويمكن القيام بتلك الخطوة من خلال إنشاء حساب جيميل خاص بك والذي يمكن من خلال أتُوماتيكيا إنشاء قناة.

عليك القيام بإعداد مجموعة من الفيديوهات التي تدور حول فكرة مبتكرة وليست مبتذلة، بحيث تقوم تلك الفيديوهات بلفت انتباه الكثير من المتابعين على اليوتيوب، وتقوم برفع تلك الفيديوهات على القناة الخاصة بك.

للاستفادة من تلك الفيديوهات و أعداد المشاهدة التي تلقاها الفيديوهات التي تقوم بعرضها على قناتك على اليوتيوب، عليك أن تقوم بتفعيل خاصية “اليوتيوب بارتنر” وهي الخاصية التي تمكنك من الربح على اليوتيوب.

يجب أن تقوم بالترويج لتلك الفيديوهات التي تقوم برفعها وذلك من خلال نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبالتالي فإن هذا يتيح لك إمكانية نشر تلك الفيديوهات على نطاق أوسع ويكون الوصول إليها أسهل لجميع من تعرفهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يجب أن يكون المحتوى الذي تقوم بعرضه من خلال تلك الفيديوهات محتوى جديد ومتقن بحيث يجذب الكثير من المتابعين.

حاول خلال عرض فيديوهاتك أن يكون المتابعين مجبرين على الدخول ومشاهدة فيديوهاتك، وذلك من خلال الأفكار المحفزة و الجديدة والمشوقة بالنسبة للمشاهد ومنها مثلا فيديوهات ساخرة وتقارير الشوارع وغيرها من الأفكار الأخرى.

تحتاج خلال عمل الفيديوهات وإعدادها إلى موهبة أكثر من فريدة، وذلك حتى تتمكن من جذب المشاهدين إلى قناتك.

هناك بعض الفيديوهات التي تخضع إلى حقوق الملكية والتأليف والتي لا يمكنك رفعها على اليوتيوب وإلا ستُعرض قناتك إلى الإغلاق.

لا تلجأ إلى المقاطع الإخبارية والتي من المؤكد أن نسبة مشاهدتها محدودة جدا بالمقارنة بالمقاطع الأخرى.

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