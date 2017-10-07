“آبل” منحت “أوبر” إمكانية الوصول إلى المعلومات الشخصية لمستخدمي “آيفون”

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تابع موقع مصر 365 منح شركة “آبل” خدمة الركوب لشركة “أوبر” إمكانية الوصول إلى موقع مستخدمي آيفون الجغرافي، حيث منحت تطبيق “أوبر” الوصول إلى “شاشة المستخدم” أو “الوصول إلى معلوماته الشخصية دون علمه” حتى مع تطبيق التشغيل في “الخلفية فقط” وعلقت شركة “أوبر” أنها لم تستخدم هذه “الميزة” إلا لتطبيق ساعة “ووتش الذكية وآبل”.

وتعمل هذه “الميزة” في تطبيق “أوبر” على هاتف “آيفون” من الوصول إلى هذه الميزة التي لم يتم الكشف عن استخدام “أوبر” لها أم لا حيث لا يوجد دليل على استعمالها ليتم الاستفادة من مميزات “آيفون” إلا أن امتلاك التطبيق للوصول إلى المعلومات الشخصية للعميل “ميزة مخفية” تثير العديد من التساؤلات، لتخضع الشركات لتحقيقات بخصوص “ممارسات تجارية مثيرة للجدل”.

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وأوضح “ويل سترافاش” وهو باحث فني ومكتشف هذا الأمر، أن منح شركة “آيفون” هذا “الحق الحساس” لتطبيق “أوبر” لم يسبق له مثيل، حيث لم يستطيع احد إقناع “شركة آبل” بمنحه هذه الاستحقاقات التي يحتاجها للسماح للتطبيق باستعمال وظائف النظام الإلكتروني لشركة “آبل”.

وأوضح “ويل سترافاش” أن هذه الميزة تسمى “ميزة استحقاق” التي تستخدم ضمن كل تطبيق من تطبيقات “الآيفون” حيث يتم استعمال بشكل مباشر وأساسي للعمل على تمكين البرامج من الوصول إلى مميزات أخرى كميزة الدفع الخاصة بشركة “آبل” “Apple pay”، أو ميزة الكاميرا.

وأوضح “ويل سترافاش” أنه بإمكانية معظم مطوري “التطبيقات الخارجية” من العثور على مميزات والعمل على إدراجها ضمن برامجهم ليتم تشغيلها، ولكن هناك بعض “الاستحقاقات” المخصصة فقط لشركة آبل العالمية مما يعمل على إعطاء شركة آبل تكامل في إدراج تطبيقات وثيقة مع “آيفون”.

وأشار ويل سترافاش عن ظهور واحدة من استحقاقات شركة آبل قد ظهرت في احتوائها على “com.apple.private” مدرجة في تعليمات تطبيق “أوبر” حيث تعتبر هذه الاستحقاقات “حساسة جداَّ”، ويتم رفضها أو تطبيقها من قبل الجهات الخارجية التي تستخدم في الوصول إلى متجر التطبيقات كما تم اكتشاف أيضا ما يسمى ” com.apple.private.allow-explicit-graphics-priority“، ضمن تطبيق”أوبر”، وحصلت شركة “اوبر” الأمريكية على هذا الاستحقاق للعمل تحسين أدائها الوظيفي في تطبيق ساعة آبل الذكية.

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