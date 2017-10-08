“سامسونج” تعتزم إصدار “Galaxy x” في 2018

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تكنولوجيا صناعة الهاتف المحمول تكنولوجيا ضخمة كل يوم تحمل المزيد من التطويرات على صناعة الهاتف المحمول، مع العمل على تحسين جميع المنتجات التي تقوم عليها صناعة الهاتف المحمول وتتنوع الخصائص والمميزات في إطار تنافس الشركات الإلكترونية العالمية القائمة على صناعة الهاتف المحمول، حيث أن هناك الهاتف الصدفي المستخدم في الفترة الحالية وبشكل كبير، في حين انتشر في الفترة الأخيرة شائعات عن صناعة هاتف مرن قابل للطي.

وتابع موقع مصر 365 ما صرحت به “شركة سامسونج العالمية” حيث صرحت الشركات أنها ستقوم بتصنيع “هاتف محمول” ذكي كما أنه يتمتع بصفة أخرى تجعله أكثر تميزاً وهو أن الهاتف “قابل للطي”.

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كما صرحت “شركة سامسونج العالمية” أن الهاتف الذكي سيتم تزويده بشاشة قابلة للطي “مرنة”، وليست مثل الأجهزة المحمولة المطروح في الأسواق الحالية الصلبة الغير قابلة للطي، فهذه خاصية جديدة في مجال “صناعة الهاتف المحمول” في إطار تنافس الشركات الالكترونية القائمة على صناعة الهاتف المحمول.

ولم تصرح “شركة سامسونج” العالمية عن موعد طرح الهاتف القابل للطي في الأسواق التجارية للهاتف المحمول، كما أصدرت اليوم “شركة سامسونج” تقرير يوضح أن الهاتف القابل للطي التي تقوم الشركة على صناعة وإصداره سيتم إنتاجه بكميات محدودة.

وصرحت “شركة سامسونج العالمية” أن الهاتف القابل للطي سيتم إنتاجه بحوالي مائة ألف هاتف محمول فقط قابل للطي، وأوضح التقرير الذي أصدرته “شركة سامسونج العالمية” اليوم أن هاتف “سامسونج جالكسي x” سيكون محدد الكمية، ومحدد أيضا في كمية توافره، حيث تعتزم الشركة طرحه فقط في أسواق “كوريا الجنوبية” فقط لمعرفة الشركة أن الهاتف القابل للطي سينجح في أسواق كوريا الجنوبية، وأوضحت الشركة أنه في حال نجاح طرح الهاتف في أسواق دولة “كوريا الجنوبية” سيتم تصنيعه وتصديره إلى جميع دول العالم.

وكما أوضح التقرير الصادر عن “شركة سامسونج العالمية” أن الهاتف الجديد القابل للطي الذي تعتزم الشركة البدء في إنتاجه مع بداية العام الجديد 2018، ولكن تقرير “شركة سامسونج العالمية” لم يصدر أي موعد عن طرح الهاتف في الأسواق التجارية الفعلية، حيث تعد تكنولوجيا صناعة الهاتف الجديد القابل للطي جديدة في مجال صناعة الهاتف المحمول.

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