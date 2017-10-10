تعرف على بديل “فيس بوك ماسنجر” لسرعة أفضل وباقة أطول

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يتسبب برنامج “فيس بوك ماسنجر” في العديد من المشكلات التي قد يواجهها المستخدم، والتي على رأسها مشكلات استهلاك الباقة وشحن البطارية وغيرها من المشكلات خاصة في حالة الرسائل المتلاحقة.

ونظرا لتلك المشكلات التي يتسبب فيها البرنامج فإننا نقدم لكم من خلال هذا المقال البديل الأفضل عم فيس بوك ماسنجر والذي اتجه الملايين خلال الفترة الأخيرة إلى استخدامه كبديل عن فيس بوك ماسنجر.

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وهذا البديل هو “ماسنجر لايت” والذي تميز بشكل كبير عن فيس بوك ماسنجر، بحيث أنه يتميز بالسرعة وصغر مساحة التخزين، كما أنه لا يسبب أي من المشكلات التي تتعلق بالبَاقة الشهرية أو البطارية.

وخلال التصريحات التي قامت بها شركات فيس بوك، فقد أكدت أن برنامج “ماسنجر لايت” قد تم إطلاقه خلال السنة الماضية، وذلك خصيصا لمن يعانون من مشكلات تتعلق بالاتصال بالإنترنت، في حين أن الأسبوع الماضي، قامت الشركة بإصدار قرار تقوم من خلاله بتوفير البرنامج في جميع الدول والتي من بينها الدول جيدة الإتصال بالإنترنت من الدول المتقدمة.

الجدير بالذكر أن برنامج “ماسنجر لايت” قد تم تخصيصه لهواتف الأندرويد فقط، بحيث لا يمكن لأصحاب الآيفون استخدامه، وذلك نظرا لأن الشركة لم تقم خلال الفترة الماضية بالإعلان عن إمكانية تخصيص إصدار لنظام التشغيل iOS.

هذا ويمتاز برنامج “ماسنجر لايت” بالعديد من المميزات التي دفعت الكثير إلى تفضيله كبديل برنامج “فيس بوك ماسنجر” وكان من بين المميزات تلك سرعة التحميل وسهولة الاستخدام و التي تمكنك فور تحميله من الوصول إلى قائمة المتصلين بعدها قائمة الرسائل.

هذا بجانب صفحة البروفايل و التي يمكن من خلالها إتمام ضبط الإعدادات الخاصة بك، وكذلك تمكنك تلك الصفحة من الوصول إلى طلبات الرسائل التي ترد إليك.

إلا أن برنامج “فيس بوك ماسنجر” يجد تفضيل أكثر من الجميع والبالغ عددهم 1.2 مليار مستخدم، بسبب خصائص المحادثة من خلال الكاميرا أو الاتصال أو المُحادثات الجماعية وغيرها من المميزات الأخرى التي تجعل مستخدميه يفضلونه دون غيره من البرامج البديلة.

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