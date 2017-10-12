تعرف على مواصفات وأسعار هاتف “Blackberry Motion”

Advertisements

تابع موقع مصر 365 الإعلان عن طرح هاتف “Blackberry Motion” بنظام أندرويد، حيث شهدت أسواق الهاتف المحمول عودة اسم “بلاك بيري” إلى الأسواق حيث تم طرح اسم الهاتف من ضمن الاتفاقية التي تم تدشينها بين كل من شركة “تي سي أل” الصينية، مع “شركة بلاك بيري” الكندية، بمقتضى هذه الاتفاقية استطاعت “شركة تي سي أل” الصينية من الفوز بحق تصنيع الهاتف، والعمل على تسويق الهاتف الذكي “بلاك بيري”، حيث قامت “شركة بلاك بيري” الكندية من الإعلان عن التوقف عن تصنيع الهواتف الذكية حتى تعمل على تطوير الأنظمة الأمنية والبرمجيات الخاصة بتصنيع هذا الهاتف في البداية.

وحيث تم إطلاق الهاتف الذكي الجديد “Blackberry Motion” المقاوم للغبار والماء، بعد أن تم الإعلان عن إطلاق هاتف أخرى سابق يجمع بين المميزات التالية “شاشة اللمس، ولوحة المفاتيح التقليدية” بالإضافة إلى عمل الهاتف بنظام الأندرويد حيث تم إطلاق الجهاز تحت مسمى “Blackberry KeyONE”.

Advertisements

وسيتم طرح الهاتف المحمول الذكي “Blackberry Motion” في منظمة “الشرق الأوسط” خلال الفترة القليلة القادمة بعد ما تن الإعلان عنه في مؤتمر “جيتكس للتكنولوجيا” بالعاصمة الإماراتية دبي.

ويتميز هاتف “Blackberry Motion” حيث يتمتع الهاتف بشاشة خمسة ونصف بوصة HD كامل، تعمل بمستشعر بصمة إصبع المدمج، ومعالج بنظام “Snapdragon 625” ثماني النواة 2.0 جيجا هرتز “cortex-A53”.

كما يتمتع الهاتف المحمول الذكي أيضا “Blackberry Motion” برامات أربعة جيجا بايت، والذاكرة الداخلية للهاتف تصل إلى اثنين وثلاثين جيجابايت، الذاكرة الخارجية “مايكرو SD” تصل إلى مائتين وستة وخمسين جيجابايت، وكاميرا أمامية تصل إلى ثمانية ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية تصل إلى اثنى عشر ميجا بكسل وثنائية الفلاش لتعمل على وضوح الصورة وصفاءها، واحترافيه في أداء الكاميرا.

أما نظام تشغيل الهاتف الذكي “Blackberry Motion” في “اندرويد نوجا 7,1″، والبطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة، أربعة ألف مللي أمبير/ ساعة.

وسيتم طرح الهاتف “Blackberry Motion” باللون الأسود، أما بالنسبة إلى سعر الهاتف المحمول سيكون حوالي خمسمائة يورو أي ما يعادل 10415 جنيه مصري، وسيتم طرحه في الأسواق خلال شهر أكتوبر الجاري لعام 2017.

أقرا المزيد “جوجل” تطرح هاتف “بكسل 2” في 19 أكتوبر القادم