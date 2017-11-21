تعرف على خطوات حماية حسابك على مواقع التواصل “فيسبوك” من الهكر والتجسس

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إن عدد كبير من مستخدمي “فيسبوك”، موقع التواصل الاجتماعي، يعانون من تعرض حساباتهم لعمليات تجسس واختراق، حيث تعرض بيانات المستخدمين إلى النشر أو الخطر، خصوصا مع تطور التكنولوجيا واكتشاف الهاكرز كما يوم لتفاصيل صغيرة تمكنهم من التجسس واختراق الحساب، ولعل ما يشغل كثير من مستخدمي “فيسبوك، هو ضرورة حماية حساباتهم من التجسس، وسوف نقدم لكم كيفية إجراء تأمين كامل لحساب “فيسبوك” الخاص بك من التجسس.

استخدام كلمة السر الطويلة والقوية

لا يهتم عدد الكثير من مستخدمي ” فيسبوك” موقع التواصل الاجتماعي، استخدام كلمة سر طويلة وقوية، حتى لا يتمكنوا من إدراكها لأنه كلما زادت طول وقوة كلمة السر، زادت صعوبتها و قلت احتمالية التجسس على حسابك، وهناك بعض النصائح التى تقدمها لك عزيزى القارىء عليك العمل بها عند وضع كلمة السر الخاصة بحسابك على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى ضرورة وضع كلمة السر تكون طويلة، وليست قصيرة وألا تقوم بوضع كلمات أو تواريخ ذات صلة بك، مثال على ذلك أن لا تستخدم كلمة السر تحمل اسمك وتاريخ ميلادك، ولمن عليك استخدام مختلف الحروف ما بين حروف كبيرة وأخرى صغيرة واستخدام أرقام مثال على ذلك “MmM18646M66″، فهذه كلمة سر طويلة وقوية وما عليك فعله هو فقط ألا تخبر بها أحدا على الإطلاق .

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إشعارات خاصة بتسجيل الدخول يجب الموافقة عليها لتفعيل تلك الخطوة

فى أول الأمر عليك التأكد من حسابك برقم هاتفك، ثم بعد ذلك التوجه إلى الدخول إلى خاصية إعدادات الأمان التي تخص حسابك، والضغط على إختيار تلقي الإشعارات، مثل ، ثم التوجه بعد ذلك إلى أهم خطوة، وهي خطوة تنشيط الاختيار الذي يفيد بالموافقة علي القيام بتسجيل الدخول، وبعد إجراء عملية تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص على “فيسبوك”، يطلب منك ادخال كود يتم إرساله من خلال رسالة إلى رقم هاتفك، لا يمكنك استكمال عملية التسجيل إلا عن طريق هذا الكود، ثم الخطوة التالية وهى خطوة اختيارية، وهى عبارة عن استخدام جهات اتصال الأفراد المقربون إليك حتى يقوموا بمساعدتك في حالة إذا تعرضت إلى فقدان حسابك، واستعادة حسابك من خلال إرسال أكواد لهم.