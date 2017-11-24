تويوتا تعلن عن الجيل الثالث من ” T-HR3 ” الروبوت البشري

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أعلنت شركة تويوتا خلال هذا الأسبوع عن ظهور جيلها الثالث من الإنسان الآلي الذي يتمتع بالمظهر البشري المعروف باسم ” T HR3 “، ويتميز بمهارات فنون الدفاع عن النفس والقيام باليوغا بالإضافة إلى قدرته علي التوازن في حالة وقوفه علي ساق واحدة والإمساك بيديه ببالون دون خدشه أو قطعها ولكنه غير قادر علي القفز للخلف عدة مرات مثل الإنسان الآلي ” Atlas ” المصنع من قبل شركة بوسطن ديناميكس.

ويتمتع روبوت T HR3 بأنظمة المناورة الرئيسية وهي عبارة عن منصة تشغيل عن بعد من خلال تكنولوجيا الواقع الافتراضي مما يسمح للمشغل البشري الدمج مع الروبوت عند ارتداء أجهزة التحكم، ويسفر عن ذلك تفاعل الروبوت مع حركات ذراع وساق المشغل البشري، بمعنى في حالة تحريك المشغل ذراعه يقوم الروبوت بتحريك ذراعه كما فعل المشغل لأن أجهزة التحكم تعمل علي نقل هذه الحركات إلي أجزاء جسم الروبوت T-HR3.

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ويستطيع مشغل الروبوت المشي في المكان مما يدفعه إلى التحرك للأمام أو الخلف كما تسمح شاشة العرض الموجودة في رأس المشغل علي رؤية ما يراه روبوت T-HR3 من ناحيته، وتساهم تكنولوجيا منع التدخل الذاتي الموجودة في الروبوت علي ضمان عدم حدوث تداخل بين حركات المشغل البشري و T-HR3.

وقد صرحت تويوتا أن أحدث المنصات للروبوتات تستطيع مساعدة البشرية في القيام بمجموعة أعمال متنوعة في المنزل أو المرافق الطبية ومواقع البناء أو المناطق المنكوبة مضيفة بأن روبوت T-HR3 يستطيع المحافظة علي توازنه في حالة اصطدامه بأي شيء وهي إحدى المهارات التي يجب أن تكون متوفرة في بعض بيئات معينة التي تحتاج إلى ضرورة توفر الحركات الدقيقة بها.

وأوضح اكينومي تاماكي المدير العام لقسم الروبوتات بالشركة أن فريق عمله ينوي استخدام التكنولوجيا المتوفرة في روبورت T-HR3 في عملية تطوير روبوتات اجتماعية مفيدة لتتعايش مع البشر وتساعدهم في أمور حياتهم اليومية مضيفا بأن في المستقبل سوف تساعد التقنيات الأساسية المتطورة في هذه المنصة علي تطوير أفضل الروبوتات المستقبلية.

والجدير بالذكر أن شركة تويوتا قد انتهت في العام الجاري من أول تجربة فعلية للروبوت البشري بمنزل في الولايات المتحدة والذي يسعى إلى تقديم المساعدة إلى الأشخاص الذين يعانون من الحركة المحدودة لكسب المزيد من الاستقلالية.