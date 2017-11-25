مفاجأة شركة أبل تستعد لإصدار ارخص ايفون

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أفادت تقارير بصحيفة ديلي نيوز الاقتصادية الصينية أن شركة أبل تتجهز لإصدار نسخة محدثة من هاتف آيفون إس إي في مطلع النصف الأول من العام المقبل بسعر أرخص من سعر هاتف آيفون إكس، وسوف يتشابه تصميم الهاتف الخارجي مع تصميم هاتف آيفون 5.

وأشارت التقارير أن شاشة هاتف آيفون إس إي 2 سوف يكون قياسها 4 بوصة وتتمتع بميزة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مضيفة أن الشركة سوف تصدر الهاتف بمساحة تخزين مختلفة هما 32 جيجابايت و128 جيجابايت ومن المتوقع تزويد الهاتف بمعالج جديد وهو A11 Bionic ومن المتوقع أن يصدر الهاتف الجديد بسعر يبدأ من 450 دولار أمريكي وهذا السعر يعتبر أقل من نصف سعر هاتفها الجديد آيفون اكس بالأسواق.

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وأفاد التقرير أن شركة وسترون ” Wistron ” التايوانية سوف تكون المسؤولة عن عملية تجميع هاتف آيفون إس آي الجديد حيث أنها الشركة المختصة بتصنيع هواتف إس آي بمصانعها في أحدي المدن الهندية، ومن المقرر أن تبدأ الشركة عملية الإنتاج التجريبي للهاتف في أواخر العام الجاري.

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وتعتبر النسخة الحالية من هاتف آيفون إس آي ذات شاشة 4 بوصة مثل هاتف آيفون 6 إس ولكن بحجم مضغوط لذا من الغريب أن يتمتع الجيل الجديد من الهاتف علي المعالج الجديد A11 Bionic بسبب أن قوة المعالج كبيرة للغاية مع حجم الجهاز الصغيرة ولكن يفضل أن يتمتع الهاتف بوحدة معالجة مركزية A10 Fusion مثل التي يتمتع بها هاتف آيفون 7.

وتسعى أبل من خلال إصدار النسخة الجديدة لهاتف آيفون إس آي في الأسواق إلى جذب قطاع كبير من المستهلكين الذين يرغبون في شراء واقتناء هاتف آيفون ولكن لا يتحملون سعره الغالي، وقد أدمجت شركة أبل تقنية الشحن اللاسلكي في إصداراتها الجديدة من هواتف الأيفون ايفون 8 وايفون 8 بلس ومن المتوقع أن تدرج هذه التقنية في جميع الهواتف الجديدة للشركة ومن ضمنها النسخة الجديدة من هاتف آيفون إس آي،

والجدير بالذكر أن هاتف آيفون أس أي يعتبر أرخص هاتف آيفون تستطيع شرائه من شركة أبل في الوقت الراهن الصادر في عام 2016 فضلا عن أنه أصغر هاتف في الحجم مقارنة بمجموعة الهواتف التي أطلقتها الشركة.