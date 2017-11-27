تعرف على التحديثات الأمنية الجديدة لمشغل الميديا “في إل سي”

Advertisements

تم تدشين وتقديم البرنامج المخصص لتشغيل الميديا لأول مرة في عام 1999 وذلك من خلال فريق فيديو الان، وهو من أهم مؤلفات طلبة مدرسة الهندسة في فرنسا وتم تقديم الكثير من التطويرات والتحديثات به في الكثير من البلاد المختلفة وعلى رأسهم 20 دولة، كما أن هذا البرنامج يتم تقديمه تحت رخصة جنو العمومية ويتم نشره وتحميله بطريقة مجانية، وهذا ما يريده جميع الأشخاص المستخدمين في العالم والوطن العربي بشكل كامل، وأيضاً بدأ العمل على برنامج “في إل سي” لتطويره مع جهاز الأندرويد في عام 2010 وهو أصبح متاح على سوق جوجل بلاي في عام 2011.

ويذكر أن برنامج مشغل وسائط “في إل سي” هو مجاني وحر مفتوح المصدر، وهذا يجعله من أكثر البرامج التي يتم تحميلها عبر العديد من الأجهزة المختلفة، وأيضاً هو يشغل العديد من الصيغ الصوتية والفيديو والأقراص المدمجة التي تسمي بالدي في دي ويتم دعم العديد من الوسائط المتعددة وتقديمها من خلال البروتوكولات الخاصة بالبث الحي، ويقدر هذا البرنامج على أن يتم استخدامه من خلال خادم الاتصالات الحية أو الوسائط الهامة والمتعددة ومن بينها آي بي في 4 وأي بي في6، ويتم تحميل البرنامج على الهواتف المحمولة من خلال جوجل بلاي.

Advertisements

اقرأ أيضاً.. تويوتا تعلن عن الجيل الثالث من ” T-HR3 ” الروبوت البشري

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات أوصي على ضرورة أن يعمل المستخدم لبرنامج مشغل الميديا VLC Media Player، أنه لابد من تثبيت الإصدار رقم 2.2.7 الجديد وهو آمن على جميع الأجهزة الذي يتم تقديمها وتثبيتها عليه، ويكون ذلك نظراً لقيام الكثير من الأشخاص المطورين بسد الثغرات الأمنية وهي خطيرة في البرنامج مفتوح المصدر، ويتم البحث وراء تقديم أفضل الأشياء المختلفة و المتواجدة عبر جميع الأجهزة الذي يستخدمها جميع الأشخاص الذين يقومون بتحميل البرنامج عن غيره من البرامج المجانية الأخرى.

يذكر أن أيضاً تم توضيح العديد من الخبراء الألمان أن هذه الثغرات الأمنية قد تقدم فرصة سهلة للقراصنة، وأيضاً تمكنهم من تسريب العديد من البرمجيات الخبيثة وكودات مدمرة وضارة إلى جهاز المستخدم ويهدف التجسس على البيانات أو اختراق الحاسوب والتحكم فيها عن بعد، وأيضاً يتم تنزيل الإصدار الجديد من موقع الويب أو عن طريق وظيفة التحديث التلقائي للعديد من البرامج الخاصة بتشغيل الميديا المتنوعة.