بالصور.. تعرف على أهم مواصفات هاتف سامسونج J3 واسعاره داخل مصر والسعودية والإمارات

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شركة سامسونج من أهم الشركات الهامة الذي تقوم بإنتاج جميع الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، وهي أصبحت حالياً من أهم وأفضل الشركات التي تواكب العصر وتقوم بتقديم وإنتاج الكثير من الهواتف الذكية، كما أنه تقدم جميع الأجهزة والتقنيات الحديثة الذي يحبها ويريد اقتنائها الكثير من المستخدمين في الوطن العربي والعالم بأكمله، وهي الشركات الهامة والذي قامت بإنتاج وتقديم أحدث إصدارتها وهو هاتف “سامسونج جلاكسي2016 J3 ” الذي يعتبر ضمن إصدارات 2016 والذي يتميز بأنه ذات شكل أنيق ومميز ويتم تداوله في جميع الأسواق المصرية والعربية والعالمية.

وأيضاً أن شركة سامسونج من الشركات الهامة الذي تصدرت القمة في إنتاجها لجميع الأجهزة الالكترونية في مصر والوطن العربي والعالم بأكمله، وهذا خلال السنوات العشر الأخيرة وهي تقوم بإصدار وتقدم الكثير من الهواتف الذكية الأنيقة والذي تحظى على الإعجاب الدائم والقبول الشديد لدى جميع الكثير من الأشخاص، والهواتف تتمتع بإمكانيات مقبولة ومتدرجة من خلال الإصدارات المتعددة والذي تناسب جميع الأذواق، والسبب الأقوى في تربعها أنها على العديد من الإمكانيات الخاصة بالشكل وهي تواكب التطور التكنولوجي الهائل الذي تشهده وتقدمه جميع الشركات العالمية حالياً.

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وهاتف “سامسونج جلاكسيJ3 2017” يتميز بإطار مميز وبشاشة رائعة تعمل بقياس 4.56 ملم وأنه يتم إعطاء تجربة جديدة للمشاهدة الرائعة، ومن أهم مواصفات الهاتف يتميز بأنه ذات مظهر أنيق وبعرض 71.05 ملم و سمك 7.9 ملم وأنه رفيع ومتين وهذا بالمقارنة بجميع الإصدارات الأخرى، والهاتف يحتوي على إطار جانبي ومتميز ووزنة لا يتعدى 138 جرام وهذا يجعله مريح في حملة، والهاتف يدعم خاصية اللمس المتعددة شاشة تعمل بجاذبية 5 بوصة وهي عالية الدقة وتتمتع بمشاهدة واضحة وأكثر راحة للنظر والعين، وبه سرعة معالج النواة رباعي 1.2 جيجاهرتز.

وهو يدعم ويقدم شبكات الجيل الثاني و الجيل الثالث HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 الجيل الرابع LTE band 1″2100″, 3″1800″, 5″850″, 7″2600″, 8″900″, 20″800″، وهو يعمل بذاكرة عشوائية بسعة 2.5 جيجا بايت ويعمل بشريحتين أتصال والشريحتين يعملان، ومتوفر في الجهاز ذاكرة داخلية ولها سعة 8 أو 16 جيجا بايت، والهاتف يحتوي على كاميرا أساسية وتعمل بدقة 8 ميجابكسل وتعمل بخاصية الضبط التلقائي للصورة مع فلاش LED وتتمتع بتصوير أفضل، وبه كاميرا أمامية تعمل بدقة عالية تصل لـ 5 ميجابكسل بدون فلاش وهي جيدة الالتقاط لجميع الصور، به بطارية قوية تكفي لـ9 ساعات بدون شحن، ويعمل بنظام الأندرويد، ويدعم نظام الـ جي بي إس وهي تحديد المكان وهو يتوفر باللون الأبيض والأسود والذهبي.

سعر هاتف “سامسونج جلاكسي J3” في الأسواق المصرية في شهر نوفمبر 2017 هو 2050 جنيه مصر وفي المملكة العربية السعودية يتوفر بسعر 499 ريال سعودي وفي الإمارات العربية المتحدة يتوفر بسعر 486 درهم.