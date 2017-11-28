“فيس بوك” تطلق برنامج جديد “لكشف النوايا الانتحارية”

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تابع موقع مصر 365 نجاح اختبارات “الكشف عن النوايا الانتحارية” في الولايات المتحدة الأمريكية، وتخطط “شركة فيس بوك” لتوسع “برنامجها” ليشمل العديد من الدول الأخرى، وذلك تبعاً لما صدر عن الفيس بوك يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017.

وأضحت شركة فيس بوك أن اختيار البرمجيات في الولايات المتحدة قد تم خلال شهر مارس السابق لعام 2017، حيث قامت شركة فيس بوك بإجراء مسح لنصوص المشاركات وكذلك التعليقات التي يمكن أن تحمل أي إشارات عن وجود نية للانتحار.

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ولم تعلن شركة فيس بوك عن تفاصيل فنية عديدة بخصوص برنامج كشف النوايا الانتحارية، ولكن صرحت شركة فيس بوك صرحت أن البرامج تعمل على البحث عن العبارات التي ترتبط أو تقترن بوجود نية للانتحار، مثل أسئلة “هل انت بخير، وهل يمكنني المساعدة؟”، وفي حالة وجود أي عبارات مقترنة بنية الانتحار، يتم إصدار تنبيه إلى الموظف المختص ليتم التعاملات مع تلك الحالات.

ويقوم برنامج كشف النوايا الانتحارية نظام موارد لمستخدم الفيس بوك وكذلك أصدقائه مثل إطلاق خط المساعدة الهاتفية، في بعض الحالات، كما يقوم “فيس بوك” بدعوة السلطات المحلية إلى التدخل للتعامل مع هذه الحالات.

وصرح نائب رئيس إدارة منتجات فيس بوك “غاي روزين” أن شركة فيس بوك قد بدأت في طرح برنامجها كشف النوايا الانتحارية خارج الدول الأمريكية حيث أن اختبارات البرنامج كانت ناجحة، خلال شهر أكتوبر السابق 2017، وتمكن برنامج شرك فيس بوك بالكشف عن النوايا الانتحارية لأكثر من مائة مرة، وحاول موقع فيس بوك أن يكون الموظف المختص على استعداد لإجراء اتصال مع السلطات في أي ساعة باللغة المحلية.

وفي العام السابق 2016 انتشرت مجموعة من الفيديوهات التي تتضمن عمليات القتل والانتحار بعد أن تم إطلاق ميزة البث المباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حيث يعد بهذا تهديد حقيقي لصورة “شركة فيس بوك” التي صرحت عنها خلال شهر مايو الماضي لعام 2017، وأوضحت الشركة أنها تخطط للعمل على توظيف 3 آلاف شخص من أجل مراقبة جميع أشرطة الفيديو وغيرها من المحتويات الأخرى.

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