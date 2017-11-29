كيفية فتح حسابات الفيس بوك التى تم تعليقها

Advertisements

يتميز موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأنه يضم بين صلاحياته الحق في تعطيل الحسابات المشتبه فيها على الموقع، إلى جانب إمكانية تعطيلها بدون أى إنذار في عدد من الحالات.

وعلى الرقم من هذا الإمكانية إلا أنه يمكن لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الذين تم إيقاف حساباتهم أن يتقدموا بطلب استئناف لإعادة تفعيل حساباتهم التي تم تعطيلها عن طريق تقديم نموذج إلكتروني يتيحه موقع فيس بوك، ويمكنهم أيضا إرسال نسخة من جواز السفر مع إيضاح السبب في أهمية رفع الإيقاف عن الحساب.

Advertisements

ومن المعروف أن موقع “فيس بوك” لا يمكن لمستخدميه أن يقدموا هويات شخصية مزيفة لأنفسهم، وهو ما يعنى بالطبع أنه لابد أن تظل البيانات الشخصية التي يتم إدخالها أثناء إنشاء حساب جديد على الموقع، كالاسم وتاريخ الميلاد صحيحة ويمكن التأكد من صحتها.

أقرأ أيضاً..“فيس بوك” تطلق برنامج جديد “لكشف النوايا الانتحارية”

وإذا وقعت شكوك أحد العاملين في إدارة الموقع أو أحد المستخدمين له، بأن البيانات الشخصية لحساب معين مزيفة، فسيتم تعليق الحساب، وفى هذه الحالة لا يتم إبلاغ صاحب الحساب بسبب هذا الإجراء في أغلب الأحوال، وبالتالي سيفرض على صاحب الحساب أن يقوم بإثبات صحة بياناته المسجلة باستخدام صورة من جواز سفرهم أو بطاقة الشخصية الرسمية.

وفى هذا الوقت فإن موقع “فيس بوك” سيتخذ إجرائه الرسمى للتعامل بالشكل المناسب مع انتهاك شروط الاستخدام بطريقة مختلفة، حيث يتم توجيه إنذار في البداية إلى المستخدم الذي نشر مادة تتعارض مع قوانين الموقع، وفي حال عدم تراجعه عن ما قام بنشره من مخالفات أو مواد مسيئة سيتم تعليق حسابه، وفي هذه الحالة سيقوم موقع فيس بوك بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مالك الحساب ليتم إبلاغه فيها بمدة فترة التعليق، أما في بعض الحالات الأخرى وبالأخص فى نشر الانتهاكات الخطيرة، فإن موقع فيس بوك يعمل على غلق الحساب إلى الأبد وبشكل نهائى .