بالفيديو.. شركة “جوجل” تطلق تطبيق جديد يمكنك من مشاهدة اليوتيوب بدون انترنت

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أطلقت مؤخرا شركة “جوجل” بشكل رسمي، هذا التطبيق الجديد، الذى يحمل اسم يوتيوب جو “Youtube Go”، حيث يهدف هذا التطبيق إلى استطاعة المستخدمين مشاهد فيديوهات اليوتيوب بكل بساطة، وكذلك إمكانية تبادل فيديوهات اليوتيوب بين مستخدميها في الأماكن التي لا يتوافر بها اتصال بشبكة الإنترنت.

حيث تعمل هذه النسخة الخاص بهذا التطبيق على نحو مماثل لتطبيق “Youtube” المتعارف عليه، على الرغم من ان هذه النسخة تعطي المستخدمين فرص اختيار تحميل فيديوهات اليوتيوب ومشاهدتها فى وقت آخر، هذا فى حالة عدم إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت.

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سف يكون فى استطاعة مستخدمي هذا التطبيق “Youtube Go”، من تحميل فيديوهات اليوتيوب بجودة “Basic Quality”، مما يعني “144p”، أو تحميل فيديوها بجودة “Standard Quality”، مما يعنى “360p”، كما أن هذا التطبيق الجديد “Youtube Go”، سوف يستهدف المستخدمين الذين تنقطع لديهم الاتصال بشبكة الإنترنت أو فى حالة ان الاشارة تكون ضعيفة.

كما يتمكن مستخدمو التطبيق الجديد “Youtube Go”، من مشاركة مقاطع فيديوها اليوتيوب التي تم تحميلها فيما قيل مع أشخاص آخرين،من خلال خاصية البلوتوث، هذا بالرغم من أن شركة “جوجل”، قد أكدت وحذرت من أن الفحص الأمني “15Kb”، مهم جداً في بادئ الأمر وقبل بداية تحميل التطبيق الجديد.

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كشفت شركة “جوجل” أن أول استخدام لهذا التطبيق بصورة فعلية سوف يتم في الهند، حيث اهتمت شركة “جوجل” من خلال العمل على تطوير وتحسين التطبيق الجديد للمستخدمين له فى هذا البلد الشاسع، خاصة بالأماكن الريفية التي ينتشر فى مناطق كثيرة بها بحالة ضعف الاتصال بشبكة الانترنت.

أهم ما يميز هذا التطبيق الجديد السماح للمستخدمين بالتشغيل ايضا على الهاتف الذكى، حتى فى حال ضعف الاتصال بالإنترنت بحيث يمكن معرفة حجم الفيديو مدى جود الصورة بهدف التعرف على المساحة المطلوبة للتخزين، كما يتيح التطبيق الجديد ميزة مشاركة الفيديوهات مع الاشخاص القريبين حتى فى حالة عدم وجود اتصال بشبكة الإنترنت عن طريق خاصية البلوتوث، مع العلم أن الشركة لم علن حتى الآن عن موعد محدد للإطلاق الرسمي للتطبيق الجديد سواء كان فى الهند أو خارجها.