شركة جوجل تفجر عن مفاجأة جديدة لمستخدمي الحواسيب

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تعتبر شركة جوجل من أهم الشركات الأمريكية العامة والمتخصصة في مجال الإعلان وهو يرتبط بجميع خدمات البحث عبر الإنترنت، وهي تقوم بإرسال رسائل البريد الإلكتروني وهذا عن طريق جي ميل وتم اختيار اسم جوجل لأنه يعكس المهمة التي تقدمها الشركة، وتعتبر هي منظمة لذلك الكم الكبير من المعلومات المتاحة عبر الويب، وشركة جوجل توفر إمكانية نشر المواقع التي تقدم جميع المعلومات النصية والرسومية وتكون على شكل قواعد بيانات وخرائط، وتقدم شبكة الإنترنت وبرامج الأوفيس وهي تتيح الاتصال عبر الشبكة بين الأفراد ومشاركة أفلام وعروض الفيديو.

وجديراً بالذكر أن شركة جوجل تقوم بالإعلان عن تقديم العديد من النسخ الإعلانية المجانية وهي توفر جميع الخدمات التكنولوجية، وشركة جوجل تنوي على إستخدام محرك كهربائي ميكانيكي داخل جميع حواسب كروم بوك Chromebook المستقبلية، وذلك حتى يتم فتح الشاشة بشكل آلي ويتم ضبطها بناء على نظر المستخدم، وهذا حسبما ذكرت وقدمت آخر براءات اختراع للشركة وسيتم تقديم كل ما يبحث عنه المستخدمين في الوطن العربي والعالم بأكمله، ويتم تقديم هذه الخدمة لتسهيل استخدام البرنامج وتتيح الشركة العديد من الخدمات المتنوعة والمتميزة لذلك أصبحت من أهم الشركات في العالم.

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كما أن شركة جوجل بدأ في عمل العديد من التجارب الجديدة والخاصة بالتعامل مع جميع الأسواق الأخرى وهي مثل سوق المطبوعات ومطبوعات برامج الإذاعة، وتقوم الشركة بشراء العديد من الإعلانات المتواجدة من خلال العديد من الشبكات الإذاعية وتقدم الإعلانات للعديد المنتجات الأساسية، وقام مكتب تسجيل براءات الاختراع بنشر وتقديم العديد من التطبيقات التقنية، وذلك حتي يمكن وبمجرد لمس سطح الحاسب الآلى فتح الشاشة بشكل تلقائي وآلي دون بذل أي مجهود وهذا ما يبحث عنه جميع المستخدمين في كافة أنحاء العالم.

وستقوم الشركة بتقديم خدمة جديدة وهي أن الكاميرا سوف تتعرف على اتجاه رأس المستخدم وذلك لضبط الميل حتى يتناسب مع نظره وهذا لمنحه أفضل مجال لرؤية أكثر وضوحاً، والشركة قامت بتقديم هذه المستندات منذ عام 2017 وهو الأمر الذي يجعل الرؤية داخل الحواسب المستقبلية محل شك، وتم التأكيد على أنها إذا أتت سوف تقدم خدمات مفيدة جداً للعديد من المستخدمين الذين يعانون من وجود صعوبات في الحركة أو الضغط بسبب وجود مشكلات في الأعصاب.