هواوي تكشف النقاب عن مواصفات هاتفها الجديد Honor V10

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كشفت شركة هواوي في مؤتمر صحفي بالصين النقاب عن مواصفات هاتف 10” Honor V10 الذكي الجديد والذي يعتبر جزء من سلسلة هواتف هونور التي تتميز مواصفاتها القوية في مقابل سعرها المعقول بالأسواق، ويتمتع هاتف 10” Honor V10 بمواصفات مثالية ونفس مواصفات الهواتف الذكية التي أطلقت في الأسواق خلال العام الراهن خاصة في مواصفات الشاشة الطويلة ذات الحواف الضيقة ونسبة العرض إلى الارتفاع 18:9، ويتشابه الهاتف الجديد في تصميمه إلى حد كبير مع هاتف هونور 7إكس” Honor 7X” المتوفر في الأسواق منذ شهر أكتوبر الماضي.

يتمتع الهاتف بشاشة غير قابلة للخدش من نوعية IPS LCD ذات قياس 5.99 بوصة بدقة 2160×1080 بكسل، وذاكرة وصول عشوائية ” رامات” 4 جيجابايت كما يتمتع بمساحة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت يمكن للمستخدم زيادة مساحتها حتى 256 جيجابايت من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية المختلفة الأحجام.

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يعمل هاتف Honor V10 بمعالج كيرين 970 القوي ثماني النواة الذي يعتبر من أحدث معالجات هواوي كما يشتغل الهاتف بأحدث إصدارات أنظمة تشغيل أندرويد وهو نظام أوريو 8.0، ويتمتع الهاتف بالعديد من المزايا الجديدة من ضمنها احتواء الهاتف علي وحدة معالجة عصبية وتمتعه بكاميرتين في الجهة الخلفية.

وتتميز كاميرا الهاتف بدقة مختلفة فأحدهما ذات 16 ميجا بكسل بينما الثانية بدقة 20 ميجا بكسل بالإضافة إلي تمتعها بمزايا التصوير الذكي التي تتوفر في أحدث هواتف هواوي من طراز ميت 10 برو” Mate 10 Pro ” بينما الكاميرا الأمامية تتمتع بدقة عالية تبلغ 13 ميجا بكسل مما يساهم في التقاط أفضل الصور السيلفي.

ويصدر هاتف Honor V10 بحساس لبصمة اليد في الجهة الخلفية، وتتميز بطارية الهاتف بأنها غير قابلة للإزالة ذات سعة 3,750 ميلي أمبير في الساعة ولكن الهاتف لا يدعم تقنية الشحن السريع وخاصية NFC، ويدعم الهاتف لخاصية أجهزة الاستشعار وشبكات الجيل الرابع كما يحتوي علي أدوات تعديل الصور ومقاطع الفيديو، وتستعد شركة هواوي علي طرح هاتف Honor V10 الجديد بداية في السوق الصيني في مطلع شهر ديسمبر القادم بسعر يتراوح ب 409 دولار أمريكي كما سوف تصدر الشركة الهاتف بأربعة ألوان أساسية وهم الأسود والذهبي والأزرق والأحمر.