مطوري واتس آب يعلنون توقف الخدمة عن بعض الهواتف بداية 2018

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان مطوري برنامج whatsapp واتس آب عن توقف الخدمات البرنامج على بعض من الهواتف المحمولة التي وتعمل وقفاً لأنظمة معينة، وقد تم نشر تلك التحذيرات على الموقع الرسمي لمطوري whatsapp على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ويجدر هنا الإشارة أن مثل هذه النوعية من التحذيرات قد تم إطلاقها مع بداية عام 2016 السابق، ولكن قد تم تعديل برنامج واتس آب وتم تأجيل هذا القرار بشكل رسمي إلى بداية العام الجديد 2018.

الهواتف المحمولة التي سيتوقف عليها خدمة واتس آب

ومن الهواتف المحمولة التي من المتوقع أن يتم إيقاف خدمة whats app واتس آب عليها، وفقاً لما أعلن عنه مالك الرسمي لبرنامج واتس أب عبر مدونته الخاصة، حيث أعلن عن توقف خدمات البرنامج بشكل نهائي على بعض الهواتف المحمولة وهي كالتالي “بلاك بيري عشرة، وبلاك بيري أو إس” بالإضافة إلى الأجهزة التابعة إلى نظام ويندوز فون 8 وما قبلها أيضا.

Advertisements

وعلق المالك الرسمي لبرنامج واتس آب عن توقف خدمات البرنامج الإلكتروني على الهواتف سالفة الذكر بسبب التطور السريع للبرنامج والتي لا تتماشى من تلك الأنظمة التابع لها تلك الفئات التي تم ذكرها.

وقد أعلنت واحدة من الصحف البريطانية عن نبأ توقف خدمات برنامج واتس آب بشكل نهائي في مطلع العام الجديد 2018 على بعض الهواتف المحمولة، و ارجعت السبب أن الموقع الرسمي للاختبارات التقنية “إنفو” الذي يعد متابع لجميع التحديثات الإلكترونية أن الهواتف المحمولة التي تعمل وقفاً لنظام ويندوز فون 8 وما قبلها، وبلاك بيري أو إس، وبلاك بيري عشرة وما قبلها سوف يتم توقف خدمات برنامج واتس آب بالإضافة إلى العديد من التحديثات التي يقوم بها العديد من مطوري البرنامج في الفترة الحالية، والتي تشمل تحكماً بشكل أفضل في مجموعة الدردشة التي سوف تمنح مالكها الكثير من الصلاحيات بشكل أفضل بعد إجراء التحديث عليها خلال العام الجديد 2018.

ويجدر الإشارة هنا أن برنامج واتس آب الذي يعد تطبيق تراسل فوري، ومتعدد المنصات للهواتف المحمولة الذكية بالإضافة إلى الرسائل الأساسية للمستخدمين بالإضافة إلى إرسال الصور وكذلك الفيديوهات والوسائط والرسائل الصوتية.

أقرا المزيد أفضل متصفحات إلكترونية تعمل بدون إنترنت.. تعرف عليها