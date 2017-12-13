“فيس بوك” ترد على اتهامات مديرها التنفيذي السابق بتسببها في “تمزق المجتمع”

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تابع موقع مصر 365 رد “شركة فيسبوك العالمية” على تعليقات “تشاماث باليهابيتيا” مديرها التنفيذي السابق والذي اتهم “فيس بوك” وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي على أنهم يعملون على “تمزيق المجتمع” وانتشرت هذه التصريحات بشكل كبير عبر العديد من وسائل الإعلام العالمية.

وقام المتحدث باسم شركة فيس بوك أن تشاماث باليهابيتيا لم يعمل في شركة فيس بوك إلا مدة 6 سنوات، وأضاف أن عهد “تشاماث باليهابيتيا” في شركة فيس بوك كانت خطط الشركة مقتصرة على بناء تجارب “وسائل إعلام اجتماعية جديدة” وذلك عن طريق نشر الفيس بوك وتنميته ليصل إلى جميع أنحاء العالم، بالإضافة أن الشركة كانت مختلفة في ذلك الوقت عن ما أصبحت عليه الآن حيث نمت فيه مسؤوليات الشركة بشكل كبير.

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كما أضاف المتحدث باسم شركة فيس بوك في رده على تعليقات “تشاماث باليهابيتيا” قائلاً “نحن واعون بدورنا” ونحمل هذا الدور على محل الجد، ونعمل دوما بجد لتحسينه، ولقد قمنا بأعمال وأبحاث كثيرة مع خبراء وأكاديميي مستقلين عن الشركة، لفهم آثار خدمتنا على إراحة المتتبعين، واستخدامها في تطوير منتجاتنا”.

وأشار المتحدث باسم شركة فيس بوك أن خلال الشهور القليلة القادمة ستكون هناك حملة تسويقية على مستوى العالم من أجل إلقاء الضوء على دور “فيس بوك” في توحيد المجتمعات حيث يجب أن يكون هدف الشركة هو المساهمة في تنمية المجتمع.

وقد صرح “تشاماث باليهابيتيا” نائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة فيس بوك أن وسائل الإعلام وكذلك ومواقع التواصل الاجتماعي تعمل على تآكل الأسس الأساسية للتعامل بين الناس، وأضاف أنه ينتابه حالة من الشعور بالذنب الكبير بسبب خلق هذه الأدوات التي تعمل على تمزق النسيج الاجتماعي، وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركة في ندوة داخل “كلية الدراسات العليا بستانفورد” في شهر نوفمبر السابق بالإضافة إلى قيام “تشاماث باليهابيتيا” بذلك العديد من التصريحات الأخرى الصادرة عن الموظفين وكذلك المسؤولين السابقين الذين عملوا في شركة “فيس بوك” والذين اعترفوا في الفترة الأخيرة بتأنيب ضمائرهم، وأضاف أنه يرفض أن يكون مبرمجاً ويدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من وسائل الإعلام المختلفة، والمواقع الإلكترونية.

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