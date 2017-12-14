وصول الايفون إكس إلي مصر اليوم وبيعه غدا في الأسواق.

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أكدت شركة أبل عن طرح هاتف الآيفون إكس في الأسواق المصرية هذا الأسبوع، علي أن يبدأ بيعه في المحلات يوم الجمعة 15 ديسمبر 2017، وتم إطلاق الهاتف في منتصف شهر ديسمبر، وذلك في ذكرى مرور 10 سنوات علي إطلاق الأيفون الأول في عام 2017، ويباع الهاتف علي متجر أبل بقيمة 1000 دولار، وسعة الهاتف 64 جيجا، وحتى الآن لم يتم تحديد سعر بيعه في مصر، وسوف يتم تحديد سعر الهاتف فور التأكد من سعره الرسمي.،وحتى الآن لا يوجد في مصر متجر رسمي لشركة آبل، وذكر موقع التفاحة الرسمي أن هذا الهاتف سوف يباع في متاجر اتصالات، فودافون، أورانج، وهذا بالإضافة إلى متجر ستورز في سيتي ستارز مول ، بمدينة نصر.

و شركة آبل شركة أمريكية، تقوم بعمل تصنيع الإلكترونيات وأيضا برامج الكمبيوتر ، ومن المنتجات الأكثر شهرة لهذه الشركة أجهزة “ماكينتوش”، وأيضا الجهاز الموسيقي آي باد، وأخيرا الجهاز المحمول آيفون، كما أكدت شركة آبل أنها سوف تشتري “شازام” وهذه خدمة تتيح لمستخدميها التعرف علي الأغاني، وحتى الآن لم يتم الكشف عن مواصفات وشروط هذه الصفقة، وأكد موقع TechCrunch، وهو من أول من أبلغ عن محادثات الاستحواذ في الأسبوع الماضي، حيث أنه قدر سعر هذه الصفقة بحوالي 400 مليون دولار أمريكي.

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وقامت شركة آبل بتوفير خاصية جديدة في المتجر الإلكتروني الخاص بها، كي تتيح لمستخدميها الطلب المسبق للتطبيقات من قبل صدورها، وأنه يتم تحميلها اتوماتيكيا فور صدورها،كما تتيح هذه الخدمة الجديدة فرصة للشركات والأفراد الذين يطورون من التطبيقات المختلفة دائما، إتاحة الحجز المسبق علي متجر آب ستور قبل 90 يوما كحد أدنى، من موعد طرحها بدلا من الإنتظار، ونشرها عندما تكون جاهزة أمام كل المستخدمين.

وجدير بالذكر أن شركة جوجل تقدم مثل هذه الخدمة من حوالي عامين تقريبا علي المتجر الإلكتروني الخاص بها، حيث أن تقوم هذه الخدمة بالتسجيل المسبق، وأيضا تنبيه المستخدم في حالة توفير تطبيق معين لها، ولكنها لا تقوم بتحميله أتوماتيكيا علي جهاز المستخدم، كما هو موجود في خدمة آبل الجديدة.

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