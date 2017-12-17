ننشر لكم حقيقة مستقبل الانترنت والجيل الخامس كما أعلنت إريكسون

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نشرت “أريكسون” أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد المشتركين في تقنية الجيل الخامس حتى تصل إلى نحو مليار مشترك مع حلول 2023، وذلك خلال التقارير الأخيرة التي تم نشرها، كما أنه من المتوقع أن تكون المدن الكبرى المكتظة هي أولى المدن التي يتم نشر التقنية فيها.

وبالتالي فإن التقنية ستقوم بتقديم خدمات إلى ما يقرب من 20% من سكان العالم، وسيكون عام 2019 هو موعد بدء العمل على الشبكات التجارية الأولى التابعة لتلك التقنية، يليه عام 2020 لتشهد التقنية المزيد من التوسع والانتشار، وجاءت أسواق كوريا والولايات المتحدة والصين واليابان على رأس الأسواق التي من المتوقع أن تنتشر التقنية فيها مبكرا.

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ومع حلول عام 2023، فإن من المتوقع أن تشهد حركة بيانات الهاتف المتحرك ارتفاع حتى تصل إلى 110 إكسابايت متجاوزة كافة التوقعات، ويتوافق هذا مع نحو 5.5 مليون سنة من عملية تدفق مقاطع الفيديو ذات الدقة العالية، كما وتعمل جميع المناطق على المحافظة على حركة نمو البيانات المتنقلة، وتتصدر أمريكا الشمالية القائمة بأعلى متوسط استخدام لكل هاتف ذكي.

كما أن عملية نمو حركة الاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريق تزداد بشكل مستمر مع استمرار الطلب على مشاهدة الفيديو، وتمثل الفئة العمرية ما بين 15 وحتى 24 سنة القوة الدافعة وراء الاتجاه الكبير لمشاهدة الفيديو، حيث يرتفع معدل مشاهدة الفيديوهات في تلك الفئة بصورة ملحوظة عن معدل المشاهدة في الفئات التي تتجاوز أعمارهم 45 سنة.

هذا ويتأثر حجم استهلاك حركة البيانات وبالتالي تدفق مقاطع الفيديو الغامرة من خلال بث الفيديو بدقة أعلى واتجاه متصاعد، ويتضح هذا من خلال ارتفاع نسبة استخدام مقاطع الفيديو 360 عن المقاطع العادية ما يقرب من 5 أضعاف، ومع نهاية هذا العام فإنه من المتوقع أن تتأثر تكنولوجيا النفاذ المتنقل بهيمنة تقنية الجيل الرابع المتقدم LTE.

حيث من المتوقع أن تتمكن تلك التكنولوجيا من تغطية ما يعادل 85% من سكان العالم وذلك مع إقتراب 2023 من خلال وصولها إلى 5.5 مليار مشترك، وضمت حوالي 60 بلد ما يقرب من 125 شبكة تم من خلالها إطلاق الصوت على تقنية الجيل الرابع المتقدم”LTE VOLTE”.

ومن المتوقع أن تشهد تلك التقنية إقبال ملحوظ من المشتركين مع حلول 2023، حتى تتمكن من ضم نحو 5.5 مليار مشترك، مما يعني أكثر من 80% من إشتراكات تقنيات الجيل الرابع والخامس، وتأتي الساعات الذكية على رأس الأجهزة التي تقوم باستخدام تلك التقنية.

وبالتالي فإن المستخدمين من الممكن إجراءات المكالمات من خلال الساعات الذكية، هذا بجانب إمكانية نقل المكالمات بين الساعة والهاتف، وخلال التصريحات التي قام بها نيكلاس هيوفلدوب الرئيس التنفيذي للاستيراتيجية، فقد أعلن أن التقرير الأخيرة يلعب دور هام في تسليط الضوء على نمو حركة البيانات ومجال نمو الاتصالات.

هذا بجانب إجراءات المعالجة التي تتم على الطلبات المقدمة في مجال الاتصالات المتنقلة، هذا بجانب أن تطور الشبكة يساهم في ظهور حالات استخدام جديدة للساعات الذكية، ومن المقرر أن تستمر تلك الاتجاهات في إجراءات تحديد جدول أعمال قطاع الاتصالات وذلك مع قرب إطلاق تقنية الجيل الخامس.

وأضاف أيضا خلال التصريحات الاتجاهات المتزايدة في القطاع والتي تشمل كلا من:

تسليط الضوء على ضرورة الخلط بين خطط البيانات المختلفة والتي تشمل الخطط الغير محدودة وذلك للاستجابة لاحتياجات المستهلكين التي تأتي متنوعة، وذلك من خلال اتجاه التحول في مجال مخططات بيانات الهاتف المتحرك ومعاينة عملية الانتقال إلى المزيد من الخطط التي تساهم في إضافة الاستهلاك الفعلي للبيانات.

العمل على تلبية احتياجات الزوار وذلك من خلال تعزيز تجارب الفعاليات والتي تقوم بدورها بالتركيز على تلك الاحتياجات، وذلك سعيا وراء المزيد من الخبرات الغامرة والخدمات الرقمية والتي من الممكن أن تأتي من قبل مزودي الخدمات ومنظمي الفعاليات.

يمكن الكشف عن رؤية جيل الألفية وتجاربهم التي تتعلق بالاتصالات المتنقلة وكذلك وجهات نظرهم التي استطاعوا تكوينها تتعلق بالخدمات التي يتم تقديمها وآمالهم في التقنية الجديدة وذلك من خلال تطلعهم إلى تقنية الجيل الخامس.

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