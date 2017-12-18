تعرف على جميع ارقام خدمة عملاء أورانج

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تعد شركة أورانج أو المعروفة أيضًا باسم “موبينيل” في السابق، أحد أكبر وأهم شركات الاتصالات في مصر، ولها أكثر من فرع داخل مصر، وتعتبر من أولى شركات الهاتف المحمول التي أقيمت في مصر ، وقد تم إنشاؤها في الرابع من مارس لعام ١٩٩٨، وهي تتميز أيضًا بشبكة اتصالات ممتازة وخدمات الإنترنت جيدة كما تقدم شركة أورانج أرقام ثابتة خاصة بخدمة عملاء أورانج لكي تسهل التعامل بين الشبكة والعملاء بوجه عام.

كما أن شركة أورانج تعتبر من أولى شركات المحمول داخل مصر تتمكن من تطبيق تكنولوجيا “الجيل الرابع لنظم الدعم الفني وإدارة الشبكات”، وقد حققت الشركة رسميا نجاحًا كبير في تطبيق المرحلة الثانية من هذه التكنولوجيا المتطورة جدا والتي تعد مشاركة رائعة على أرض الواقع، والتي هي بالطبع تتيح أفضل خدمة لعملاء شركة أورانج وهذا من خلال ضمان التحسن في جودة وكفاءة الخدمة المقدمة، والتقليل من الوقت المستخدم لحل جميع مشاكل الشبكة.

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وفي هذا التقرير سوف نعرض جميع الأكواد الخاصة بشبكة شركة أورانج، و سوف نتعرف أيضًا علي العروض الجديدة المقدمة من خلال شركة أورانج والأنظمة المتنوعة والمختلفة لهذه الشبكة مثل: “أنظمة الخط، نظام الكول تون، والطرق المتعددة لشحن الموبايل، وغيرها من الأنظمة.