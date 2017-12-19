تعرف على أبسط طرق الربح من الإنترنت

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يوجد عدة طرق تستطيع من خلالها الربح من الإنترنت بإستخدام هاتفك المحمول، أو وبالأخص الربح عبر الإنترنت، وسوف نتناول إحدى هذه الطرق، فهناك الكثير من التطبيقات التي يمكنك تحميلها في هاتفك المحمول، وتستطيع من خلال تلك التطبيقات الربح من الإنترنت، عن طريق إكمال بعض المهام المعينة المطلوبة منك داخل هذا التطبيق، ليكون استلام النقود من خلال “بنك باي بال”، أو عملة “البيتكوين الرقمية”، و هي افتراضية، يمكنك شراء أي شيء بها من الإنترنت أو يمكنك تبديلها بعملات ورقية.

ولعلك تتساءل الآن كيف يمكنك الربح من الإنترنت من خلال تلك التطبيقات؟، وما نوع تلك المهام المطلوبة داخل هذا التطبيق؟، ولكي تحصل على الإجابة الكاملة يجب أولًا أن يتم تحميل إحدى تلك تطبيق من خلال جوجل، وعند دخولك للتطبيق تستطيع جمع عددًا كبيرًا من النقاط، إما عن طريق تحميل تطبيقات أخرى داخل هذا التطبيق، او عبر تسجيل دخولك اليومي لهذا التطبيق.

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أو تعرف على 6 نصائح للحفاظ على “باقة الإنترنت”

كما يمكن معرفة طرق الربح من الإنترنت من خلال الإجابة علي بعض أسئلة الموجودة داخل هذا التطبيق، وهي في الأغلب تكون أسئلة استفتائية عن منتجات معينة أو اختيار شعارات لشركات أو غيرها، أو عن طريق مشاهدة بعض الفيديوهات ولا يفترض عليك مشاهدة كل الفيديو، ولكن يمكنك مشاهدة جزء صغير من الفيديو في حدود ثلاثون ثانية، وبذلك يتم احتساب نقاط، أو عن طريق دعوة بعض الأصدقاء لتحميل هذا التطبيق وتسجيل الدخول فيه، وبذلك يتم ربح الكثير من النقاط.

وبالطبع تتفاوت عدد النقاط من تطبيق لآخر، وبعد تجميع عدد كبير من النقاط يمكنك استبدال نقاطك بالنقود، فكل عدد معين من النقاط يوجد ما يعادلها بالنقود، فمثلا كل ٥٠٠٠ نقطة يمكنك تبديلها بخمسة دولارات وهكذا، وبعد اكتساب الكثير من النقاط يمكنك إزالة هذا التطبيق من هاتفك، ولا تقلق فتأكد أنه لايزال حسابك موجودًا، وتتجدد العروض باستمرار من خلال تحديث هذه التطبيقات.