تعرف على تطبيق جديد يحول الهاتف المحمول إلى “كلب حراسة”

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تابع موقع مصر 365 ما أعلنه إدوارد سنودن الموظف في “وكالة الأمن الوطني الأمريكي” عن تطبيق جديد يمكن أن يحول الهاتف المحمول الذي يعمل تبعاً لنظام “أندرويد” إلى كلب حراسة للمنزل، عن طريق تطبيق جديد يسمى “تطبيق هافن” والذي يمكنه أن يحول أي جهاز محمول إلى “جهاز مراقبة منزلي متطور”.

وأعلن إدوارد سنودن قائلاً “تخيل لو كان لديك كلب حراسة يمكنك أخذه معك إلى أي مكان، وتركه في الغرفة عندما لا تكون موجوداً بها، الفكرة الأساسية هي التأكد من أن المكان من حولك آمن ويمكنك الوثوق به”.

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ويعمل تطبيق “هافن” الجديد عن طريق وضع التليفون المحمول في المكان الذي يريد الشخص أن يراقبه أو أن يجعله آمن، في مكتب أو منزل وغير ذلك، ليعمل التطبيق عن طريق “الميكروفون” كما يتم التقاط مجموعة من الصور على الهاتف المحمول، وكذلك تسجيل الأصوات المحيطة به، كما تعمل كاميرا الموبايل على التقاط مقاطع فيديو لأي شخص يحاول التطفل أو الدخول إلى المنزل أو المكتب.

وأشار إدوارد سنودن أن في حالة قيام الموبايل بالتقاط صور أو مقاطع فيديو لأي شخص غريب سيتم إرسال إخطار بطريقة مباشرة إلى الهاتف المحمول الأخر الذي تم تسجيله على التطبيق للاتصال به في حالة الطوارئ أو في حالة وجود شخص متطفل يحاول الدخول إلى المنزل أو المكتب.

وقام إدوارد سنودن بطرح الإصدار التجريبي من تطبيق “هافن” من خلال متجر جوجل الإلكتروني “Google play” والغرض من التطبيق هو أن يحول الهاتف المحمول بك إلى كلب حراسة يمكن أن تراقب منه أي مكان، وكذلك يتم اخطارك بصورة سريعة عن وجود أي شخص متطفل يحاول دخول مسكنك أو منزلك.

وقام إدوارد سنودن بتطوير التطبيق هافن بالتعاون مع “مؤسسة حرية الصحافة” حيث يعمل التطبيق على تحويل الهاتف المحمول الذكي إلى “نظام مراقبة أمني”، وأضاف على التطبيق آلية إيصال الإشعارات عن طريق تطبيق signal وهو تطبيق يعمل على تراسل مشفر معتمد ومصدق عليه، سواء عن طريق متصفح tor أو من خلال الهاتف المحمول نفسه.

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