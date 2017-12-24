“شركة اتصالات” تطلق شبكة تكنولوجيا خدمات الجيل الخامس

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تابع موقع مصر 365 إعلان “شركة اتصالات” اليوم عن إطلاق أول شبكة لتكنولوجيا خدمات الجيل الخامس، وأضافت شركة اتصالات أنها قامت بإطلاق خدمات الجيل الخامس في مرحلة ما قبل التجارية في مناطق بدولة الإمارات العربية مثل دبي وأبوظبي.

وأشارت شركة اتصالات أنها قد قامت من خلال شبكة الجيل الخامس باستخدام “طائرة بدون طيار متطورة” ومجهزة بتقنية “الواقع الافتراضي VR” وكذلك تم تزويد الطائرة بقدرة تصويرية عالية الوضوح 4K للعمل على تعزيز التجربة، وقد بلغت سرعة التحميل حوالي خمسة جيجابيت في الثانية الواحدة وكانت سرعة التنزيل حوالي اثنين جيجابيت في الثانية الواحدة، مع تسجيل وقت استجابة يعد منخفض جداَّ بالإضافة إلى تحقيق ربط أعداد ضخمة من الأجهزة المتصلة عبر خدمات الانترنت المختلفة.

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وأوضحت شركة اتصالات أيضا أن تجربة الخدمة الثلاثية الجديدة كانت مدعمة بتقنية خدمات الجيل الخامس 5G والتي تشمل الصور وكذلك التلفاز والبيانات عن عن طريق استخدام “أجهزة لاسلكية مدعمة بخدمات الجيل الخامس.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات صالح عبدالله العبدولي “إننا نفخر اليوم بإطلاقنا الناجح لخدمات الجيل الخامس في المرحلة ما قبل التجارية في الإمارات، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات 2021، لتكون الإمارات المتحدة ضمن أفضل دول العالم في شتى المجالات، ويعيد هذا إنجاز مرموق نؤكد التزامنا الوطني بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة عبر تطوير بنية تحتية قوية ومتطورة ترتقي لمستوى العالمية بفضل استراتيجيتنا الطموحة في نشر شبكة الجيل الخامس، وتمكين المدن الذكية”.

وأعلنت شركة اتصالات أن محطات البث الراديوية الجديدة NR في تكنولوجيا خدمات الجيل الخامس تعمل على نظام الاستقبال C Band وعبر أنظمة تكنولوجية متطورة بما في ذلك أنظمتها للمدخلات وكذلك المخرجات Massive MIMO مع العمل على تدفق عدد هائل من البيانات إلى جانب قدرات تشكيل الحزم، والتي سوف تستمر شركة اتصالات على العمل على تطويرها ونشر شبكة الجيل الخامس 5G في إطار تمهيد الشركة ليتم طرح تكنولوجيا الجيل الخامس للأفراد وكذلك الشركات مع توفير سرعات اتصال فائقة السرعة مع وقت استجابة قليل جداَّ والعمل على ربط أعداد ضخمة من أجهزة الأتصال.

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