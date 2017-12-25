“هواوي” تطرح هاتف “مايت 10 لايت” بتصميم أنيق يحتوى على 4 كاميرات

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تابع موقع مصر 365 تحقيق هاتف “هواوي مايت 10 برو” وهاتف “هواوي مايت 10” نجاح كبير في الأسواق السعودية، لذلك قامت “مجموعة هواوي” بإطلاق الهاتف الذكي الجديد “هواوي مايت 10 لايت” في أسواق المملكة العربية السعودية والذي يحتوي على شاشة عرض كاملة بالإضافة إلى 4 كاميرات.

ويتميز هاتف “هواوي مايت 10 لايت” بالتصميم الأنيق الجذاب، بالإضافة إلى قوة الأداء مما يجعلها الفئة الأولى التي تلبي احتياجات المستهلكين، سواء في إدارة الأعمال، أو في الاستخدام الشخصي أو حتى في التصفح، ويتميز الهاتف بتصميمه النحيف، وأدائه المتقدم بالإضافة إلى أن سعر مناسب جداَّ.

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يتميز هاتف “هواوي مايت 10 لايت” بحتوائه على شاشة FULL VIEW حجمها 5,9 بوصة، عالية الدقة بحواف رفيعة، وأبعاد 18:9، ومزود الهاتف بأربع كاميرات، اثنين كاميرا أمامية، واثنين كاميرا خلفية مزدوجة، مما يجعل هاتف “هواوي مايت 10 لايت” خيار ممتاز جداَّ إلى محبي التصوير.

ويتميز هاتف “هواوي مايت 10 لايت” بشاشة يصل حجمها إلى 5,9 بوصة، بالإضافة إلى تصميمه الأنيق النحيف الذي يجعله سهل الحمل، ويتضمن الهاتف شاشة عالية الجودة FHD، ويبلغ حجم العرض في شاشة هاتف “هواوي مايت 10 لايت” نسبة 83%، من حجم شاشة العرض الكاملة لتحقيق القاعدة بمعدل 1:2 والتي تتيح للمستخدم سهولة التواصل عبر المواقع الاجتماعية، وكذلك تتيح سهولة ممارسة الألعاب، وعمليات التصفح المختلفة، وقراءة الكتب على الهاتف.

ويتيح “هواوي مايت 10 لايت” أمكانية تشغيل تطبيقين في نفس الوقت، وتبعاً لما تم إجراؤه من الدراسات الحديثة عن تكنولوجيا الهواتف المحمولة الذكية فإن عصر شاشة العرض الكاملة قد أتى، بالإضافة إلى أن معدل الهواتف المحمولة الذكية مع شاشات العرض الكاملة Full view في سوق صناعة الهواتف المحمولة قد بلغ 6%، وأوضحت الدراسات أن سوق الهواتف الذكية خلال العام الجديد 2018 يتضمن شاشات العرض الكامل التي سوف تشهد ارتفاع في الطلب عليها بنسبة 50% ويزداد بالتدريج.

ويتميز هاتف “هواوي مايت 10 لايت” أنه مزود أربع كاميرات اثنين كاميرا أمامية وأثنين كاميرا خلفية بعدسة 16 ميجابكسل، والكاميرا الثانية بعدسة اثنين ميجابكسل، أما بالنسبة إلى الكاميرات الأمامية فإن العدسة الأولى 13 ميجابكسل، والعدسة الثانية 2 ميجابكسل، بفتحة عدسة بقياس 2,0.

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