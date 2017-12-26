تزايد شكاوى مستخدمي الإنترنت من بطء مفاجئ في السرعات

Advertisements

تابع موقع مصر 365 شكوى العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية من مستخدمي خدمات الإنترنت من ضعف مفاجئ في خدمات شبكة الإنترنت بجميع مناطق وأنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، وخصوصاً عند استخدام “مواقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك وتويتر وكذلك محركات البحث المختلفة.

وتقدم العديد من مستخدمي خدمات الإنترنت بالاتصال على الخط الساخن لتلقي شكاوي الدعم الفني، وتم التوضيح في بداية المكالمة وقبل أن يتم تحدث العميل بخدمات الدعم الفني بايضاح أمر هام للعميل وهو “أن هناك بعض المشاكل العامة في شبكات الإنترنت داخل مصر وخارجها، وجاري العمل على بحث هذه المشاكل والعمل على حلها”.

Advertisements

وأوضح العديد من مستخدمي خدمات الإنترنت في شكواهم إلى خدمات الدعم الفني أن المشكلة تتمثل في البطء الشديد في عمليات فتح المتصفح والمواقع المختلفة، وكذلك بطئ كبير في عمليات تحميل الملفات، وخصوصا عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك، وتويتر”.

ولم تنحصر شكاوى مستخدمي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في البطء المفاجئ في شبكات الإنترنت فقط بل جاء بعض من الشكاوى التي تضمن شكاوى من الرواتر، وكذلك خدمات الهاتف المحمول، ويبدو أن السبب وراء هذا العطل المفاجئ في جميع شبكات الإنترنت والاتصالات غير معروف في الوقت الراهن مع تزايد شكاوى المواطنين والتي أدت إلى صعوبة التواصل مع خدمات الدعم الفني وخدمة العملاء لتقديم الشكاوى المختلفة سواء من شبكات الإنترنت أو من شبكات الهاتف المحمول.

وأعلن خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “وائل حسام” عن استبعاده إلى تعمد الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من العمل على تقليل سرعة الإنترنت أو العمل على تعطل شبكات الإنترنت وشبكات الاتصالات، وأشار أنه في الوقت الحالي يتم إجراء عمليات التحديث وكذلك عمليات الدعم الفني لخدمات شبكة الإنترنت.

وأشار “وائل حسام” من المحتمل أن يكون أيضا السبب في بطء خدمات الإنترنت وخدمات الاتصالات في الوقت الحالي هو إجراء عمليات الصيانة الدورية لشبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال العمل على تعديل “إي بيهات” الأجهزة الخاص بالشركات، والعمل على تطوير جميع خوادم شبكة الإنترنت بصفة مستمرة، وأشار أن شركات الاتصالات والمعلومات ستعمل في الوقت الراهن على حل مشكلة بطء شبكات الاتصالات والإنترنت.

أقرا المزيد “المصريين” يشكون من سوء خدمات الجيل الرابع وبطء الإنترنت