لمحبي التقاط صور السلفي أفضل 5 هواتف ذكية بأسعار رخيصة للغاية

Advertisements

إذا كنت من محبي التقاط الصور السيلفي وكنت ترغب في شراء هاتف مناسب لالتقاط صورة سيلفي جيدة بسعر منخفض، لذا نقدم لك أفضل 8 هواتف ذكية بأسعار أقل من 3 آلاف جنيه لكي تناسب الجميع في جميع المستويات وخاصة محبي التصوير السيلفي والراغبين في شراء هواتف رخيصة الثمن، وهي:

شاومي ريدمي نوت:

يتمتع هاتف شاومي ريدمي نوت A5 بكاميرا أمامية بقوة 18 ميجا بكسل، وذلك يجعله في صدارة الهواتف الذكية ذات التصوير الممتاز للصور السلفي فضلا عن تمتعه بمزايا مختلفة وعالية مثل يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد نوجا ومعالج ثماني النواة وبذاكرة عشوائية ” رامات ” 3 جيجا ومساحة تخزين تصل إلى 32 جيجا بايت وكاميرا خلفية 13 ميجا بكسل، ويتوفر الهاتف في الأسواق بسعر 2900 جنيه.

Advertisements

هاتف أسوس زين فون سيلفي:

ويتمتع الهاتف بكاميرا أمامية 13 ميجا بكسل وعدد من المواصفات الرائعة حيث يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد من طراز لولي بوب ومعالج ثماني النواة ويتميز بذاكرة عشوائية ” رامات ” 2 جيجا ومساحة تخزينية 16 جيجا بايت، كما يتمتع الهاتف بكاميرا خلفية 13 ميجا بكسل وبطارية تصل قدرتها إلى 3000 مللي أمبير، ويتوفر الهاتف في مصر بسعر 2300 جنيه.

هاتف نوكيا 3 :

يتميز الهاتف بالتقاط صور سيلفي ذات جودة عالية نظرا لتمتعه بكاميرا أمامية 8 ميجا بكسل فضلا عن خصائصه المميزة حيث يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد نوجا ومعالج ثماني النواة، كما يتمتع الهاتف بكاميرا خلفية 8 ميجا بكسل وذاكرة وصول عشوائية ” رامات” 2 جيجا ومساحة تخزينية 16 جيجا، ويبلغ سعر الهاتف في السوق المصري تقريبا ب 2500 جنيه.

هاتف لينوفو K6:

يتمتع الهاتف بكاميرا أمامية 8 ميجا بكسل مما يساعد على التقاط صور سيلفي جيدة ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد مارشميلو و معالج ثماني النواة بالإضافة إلى تمتعه بشاشة 5 بوصة وذاكرة وصول عشوائية ” رامات” 2جيجا ومساحة تخزين 16 جيجا، ويتوفر الهاتف في الأسواق بسعر 2600 جنيه.

هاتف هواوي هونور 5A:

يعتبر من أفضل 5 هواتف ذكية تتميز صور السيلفي بجودة عالية نظرا لتمتع الهاتف بكاميرا أمامية 8 ميجا بكسل بالإضافة إلي مواصفات الهاتف الرائعة حيث يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد مارشميلو ومعالج ثماني النواة، وذاكرة تخزين مساحتها 16 جيجا وذاكرة عشوائية “رامات” 2 جيجا، كما يتمتع الهاتف بكاميرا خلفية 13 ميجا بكسل ويتوفر الهاتف في الأسواق تقريبا بسعر 2300 جنيه.

اقرأ أيضا..“هواوي” تطرح هاتف “مايت 10 لايت” بتصميم أنيق يحتوى على 4 كاميرات