تعرف على أفضل أربع حواسيب بشاشة 13.3 إنش

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يقدم اليوم موقع مصر 365 لكل الراغبين في شراء لاب توب في الوقت الراهن أفضل أربع حواسيب بشاشة قياسها حوالي 13 إنش، حيث أن هناك العديد من الاختلافات بالإضافة إلى وجود العديد من الاختيارات في عالم اللاب توب الحديث.

ويكون أول حاسوب محمول هو “أبل ماك بوك برو 13″، بشاشة ريتينا قياسها 13.3 إنش، وتكنولوجيا IPS، وإضافة خلفية LED، تصل كثافة شاشة آبل ماك بوك برو 13 إلى 227 بكسل لكل بوصة، وبوضوح 2560× 1600.

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يحتوي حاسب “آبل ماك بوك برو 13” على معالج إنتل كور ثنائي النواة i5، وتصل ذاكرته العشوائية الديناميكية المدمجة حوالي 64 ميجابايت، أو معالج أنتل كور i7 ثنائي النواة، و يصل تردده إلى 3,5 جيجاهرتز، سعته 64 ميجابايت، بالإضافة على وجود قرض تخزين داخلي يقوم على معيار PCIe والذي تبلغ سعة ما بين 512 أو 128 أو 256 جيجابايت.

واللاب توب الثاني هو إتش بي سبيكتر إكس 360، يتميز هذا الحاسب المحمول بأنه من أنحف وأخف أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ويمكن استخدامه في العديد من الوضعيات مثل الحاسب المحمول أو وضع لوحي و وضعية الوقوف، أو وضعه في وضع الخيمة، ويزن حوالي 1,47 كيلوجرام، يتميز إتش بي سبيكتر إكس 360 بانه عالي الجودة، تم صناعته بالكامل من مادة الألومنيوم، ومزود بلوحة مفاتيح مضاءة، ويوجد أسفل لوحة المفاتيح لوحة لمسية زجاجية وهي كبيرة الحجم مدعمة باللمس المتعدد، وجهاز إتش بي سبيكتر إكس 360 يتميز بشاشته بقياس 13.3 إنش ودقة Full HD، معالج من إنتل core i7, core i5 ويتميز إتش بي سبيكتر إكس 360 بسعة تخزين بسعة 125، 256 جيجابايت.

استطاع الحاسب المحمول ديل إكس بي إس 13، بحجم 13,3 إنش، وتبلغ دقتها 3200× 1800، ومعالج intel core i7، وسعة تخزين داخلية تبلغ إلى 512 جيجابايت، وبطارية قوية تعمل لمدة تصل إلى اثنى عشر ساعة متواصلة.

ويأتي حاسب لينوفو ثينك باد يوجا 370 على قائمة أفضل الحواسيب المحمولة بشاشة 13.3 إنش، ويتمتع حاسب لينوفو ثينك باد يوجا 370 وبطارية قوية تدوم حوالي 12,5 ساعة، وصوته عالي وواضح، ويتمتع حاسب لينوفو ثينك باد يوجا 370 بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت، ومساحة تخزين داخلية من نوع SSD.

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